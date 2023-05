Finanziere patteggia la pena 

Era intervenuto in un contenzioso tra una sua amica e un meccanico quartese che le aveva venduto un’auto, incendiatasi dopo qualche mese dall’acquisto. Un intervento che per il rivenditore aveva assunto i contorni dell’intimidazione, tanto da convincerlo a rivolgersi alla polizia. Ieri mattina, Massimo Peruzzi, maresciallo della Finanza di 41 anni residente ad Assemini, ha patteggiato davanti al giudice una pena (sospesa) ad un anno e mezzo di reclusione per le accuse di tentata concussione e accesso abusivo a sistema informatico.

Le accuse

L’intera vicenda è contenuta nell’imputazione, mossa al militare dal pubblico ministero Nicola Giua Marassi al termine delle indagini. Il 41enne, difeso dagli avvocati Fabio Pili e Monica Puggioni, avrebbe cercato di costringere il meccanico-carrozziere a consegnare 2500 euro alla donna, a titolo di risarcimento per i danni subiti dalla Citroen Picasso che le era stata venduta nel luglio 2020. La donna riteneva che l’auto si fosse incendiata sei mesi dopo, a gennaio, per un mal funzionamento. Stando alle accuse, Massimo Peruzzi si sarebbe così recato nell’officina e, dopo essersi qualificato come maresciallo della Finanza, avrebbe esibito il tesserino, manifestando al proprietario dell’attività l’intenzione della sua amica di presentare denuncia per «tentato omicidio». Da qui la richiesta del denaro per comporre bonariamente la controversia, anticipato da un «le conviene» che il carrozziere ha preso come una minaccia. Non solo. La Procura ha contestato al militare anche l’accesso abusivo alla banca dati “Serpico” in uso alla Finanza: stando alle accuse il maresciallo avrebbe anche controllato il profilo e preso notizie sul titolare dell'attività.

Il patteggiamento

Ieri mattina, dopo aver raggiunto l’accordo con il pubblico ministero, gli avvocati difensori del militare hanno ottenuto il via libera al patteggiamento dal giudice del Tribunale, Luca Melis: un anno e mezzo di reclusione con pena sospesa e senza altre pene accessorie che avrebbero potuto avere ripercussioni lavorative sul maresciallo. L’imputato ha così scelto di chiudere subito la parte penale del procedimento che ora proseguirà in sede civile. Il meccanico-carrozziere era tutelato dall'avvocato Riccardo Floris.