Finanziato il restauro dell’antica chiesa 

Due milioni di euro per i lavori nella chiesa di Santa Maria di Betlem a Sassari. Lo ha annunciato l’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Antonio Piu, ieri nel convegno, Festa della Biodiversità, promosso dall’associazione Masci 2, tenutosi proprio nel chiostro della omonima chiesa a Sassari.

È chiusa da 4 anni per i noti problemi di staticità della struttura, fatto che, tra le altre cose, impedisce lo svolgimento nell’edificio sacro della Faradda, la festa identitaria sassarese, nel momento del Voto alla Vergine. «Abbiamo lavorato in un percorso condiviso con il sindaco, gli assessori e il padre guardiano per recuperare uno dei beni più preziosi di questa Regione», dichiara Piu. «Un elemento fondante - continua - per la città, per il rapporto con i Gremi e con le associazioni che vivono questa chiesa».

Il finanziamento, assicura l’assessore, «sarà concesso a Sassari a novembre e metterà fine a un’opera che ha aspettato fin troppo tempo». Sull’eventualità che il Voto venga sciolto in chiesa, il 14 agosto 2027, Piu aggiunge: «Mi sono occupato di trovare il finanziamento, e di dare certezza affinché la chiesa possa essere riqualificata nel migliore dei modi. Il cronoprogramma viene deciso dal Comune con i responsabili dei lavori».

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