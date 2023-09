Finanziato il nuovo scuolabus 

Nel gennaio del 2022 il sindaco di Belvì, Maurizio Cadau, grazie alle sue patenti superiori, si era messo a disposizione per guidare lo scuolabus perché mancava l’autista. Allora il primo cittadino si appellò all’assessore dell’istruzione Andrea Biancareddu e a una persona del suo staff, Andrea Floris, per evidenziare che il mezzo che aveva guidato era vecchio di 26 anni.

A maggio scorso è stato pubblicato il bando per il finanziamento dell’acquisto di un nuovo scuolabus per chi non ha le scuole nel proprio paese: oggi Belvì, con tutti i requisiti necessari, ha ottenuto quel finanziamento e potrà comprare un nuovo autobus innovativo che permetterà ai bambini del paese e alle loro famiglie di avere un ottimale servizio di trasporto scolastico verso Aritzo, meta degli alunni visto che le scuole sono accorpate.

Lo scuolabus si aggiunge all’autoparco comunale, dopo l’auto elettrica. «Grossa soddisfazione al livello di amministrazione comunale poiché lo avevamo prefissato nel nostro programma elettorale- dice Maurizio Cadau - adesso i nostri bambini potranno andare a scuola con più comfort e sicurezza».