Finanziati i lavori sulla strada per Sos Enattos 

Il sogno dell'Einstein Telescope è sempre più vicino e i primi passi iniziano a intravedersi. Nei giorni scorsi è stato pubblicato l'avviso di una manifestazione di interesse per l'affidamento dei lavori che riguarderanno gli interventi di miglioramento, adeguamento e messa in sicurezza della viabilità di accesso al sito di Sos Enattos. Gli operatori economici interessati potranno presentare la domanda sul portale regionale, seguirà una gara per l'affidamento.

Il costo complessivo dei lavori in questione è di un milione e 122mila euro, di cui un milione e 111mila a base di gara per i lavori; comprensivi di 58mila e 388,78 per manodopera e 11mila per costi della sicurezza. ET rappresenterebbe la svolta per il territorio, e la sua realizzazione è di enorme importanza soprattutto per le zone interne spesso isolate. Le domande potranno essere presentate entro il 15 luglio. Le lavorazioni previste riguardano la “categoria unica”, pertanto, allo scopo di consentire agli operatori di accedere al sorteggio è necessario essere iscritti sul portale di Sardegna Cat nella categoria “merceologica di Sardegna AQ22AC25”. Un primo passo tangibile verso un tragardo che, forse, segnerà la storia dell'Isola e delle sue zone interne.

