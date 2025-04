Finanziati i lavori nella laguna 

La laguna di Sant’Antioco riavrà il suo canale navigabile. È passato nella finanziaria della Regione un allegato del gruppo “Orizzonte comune” che dispone un finanziamento di 257 mila euro per restituire le condizioni di sicurezza. L’opposizione del Consiglio Comunale rivendica la titolarità del merito. «Il nostro contributo si è rivelato provvidenziale - dice Alberto Fois - abbiamo ascoltato il grido dei pescatori, ma anche dei diportisti e dei titolari dei porticcioli turistici. Da un lato la capogruppo Ester Fadda ha monitorato le amministrazioni interessate e, dall’altro lato, io stesso, in qualità di componente del coordinamento di Orizzonte comune, la lista civica che fa capo all’assessore regionale al turismo artigianato e commercio Franco Cuccureddu, ho attivato stretti contatti sia con l’amministratore straordinario della provincia del Sulcis Iglesiente, sia con l’amministrazione regionale nelle persone dei consiglieri di Orizzonte comune».

La preclusione della navigazione nel canale navigabile della laguna di Sant’Antioco, imposta dall’autorità marittima per ragioni di sicurezza, ha creato non pochi disagi alle marinerie del basso Sulcis. Il canale infatti è l’unica strada del mare che consente un collegamento in sicurezza dal canale di San Pietro al Golfo di Palmas. Dalle boe inadeguate al successivo dragaggio del canale, si è provveduto alla piantumazione di pali segnaletici alternativi, ma l’opera non è stata completata per mancanza di risorse che ora arrivano grazie all’allegato alla finanziaria.

