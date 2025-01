Finanziati i lavori negli impianti sportivi 

Il Comune di Uta si aggiudica un nuovo finanziamento di 720mila euro del Pnrr: serviranno per migliorare l’offerta sportiva per gli alunni del plesso scolastico e per gli atleti del paese. La somma consentirà di trasformare l’attuale campo di calcio a cinque in una struttura coperta con un campo polivalente in parquet, la realizzazione di una tribuna, e la ristrutturazione di spogliatoi e bagni.

L’importante finanziamentopermetterà di migliorare notevolmente l’utilizzo e l’offerta dell’impianto sportivo di via Argiolas Mannas, usato sia dalle scuole che dalle società sportive.

«Dopo il campo di calcio a 5 in erba sintetica, faremo crescere ancora la struttura con nuovi interventi che favoriranno l’aggregazione sociale», dichiara il sindaco Giacomo Porcu: «Questo – sottolinea – è il risultato di un’attenta programmazione e di progetti realizzabili con questi finanziamenti, senza dover intaccare le casse comunali».

L’assessore allo sport, Andrea Onali, aggiunge: «Queste nuove opere offriranno la possibilità a ragazzi e adulti di svolgere tante discipline sportive, e renderà l'impianto più fruibile e sicuro. Non possiamo che essere soddisfatti, perché ripaga del lavoro portato avanti in questi anni».

