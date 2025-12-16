Finanziati dalla Regione quattro monumenti della civiltà nuragica 

L’obiettivo Unesco della Regione, nel Medio Campidano candida quattro monumenti della civiltà nuragica, una rete che di fatto rafforza la centralità di “Su Nuraxi” di Barumini, sito pilota che ha ottenuto già il riconoscimento nel 1997. A finire all’interno della World heritage list del Patrimonio dell’Umanità sono i Comuni di Sardara col santuario di Sant’Anastasia, Villanovafranca col nuraghe Su Mulinu, Villanovaforru con Genna Maria, Siddi con la tomba dei giganti di Sa Domu ‘e s’Orku. Il quadro finanziario delle attività da svolgere ammonta a 2.520.451 euro, risorse assegnate nei giorni scorsi tramite una convenzione a firma della Regione e dei rispettivi Comuni. Tutti andranno ad affiancare Su Nuraxi e gli atri siti pilota per la costruzione di un’offerta culturale, un sistema capillare che copre l’Isola.

I progetti

A Sardara, il villaggio nuragico di Sant’Anastasia, nel cuore del centro storico della cittadina termale, si appresta a cambiare volto grazie al finanziamento di 719mila euro. «Nello specifico - riferisce l’assessore alla Cultura, Antonio Mameli – è previsto l’acquisto da privati di due immobili, realizzati sopra un pozzo sacro che dagli studi eseguiti appare più ampio di quello che si trova già all’interno del sito. Altro intervento interessa l’eliminazione della recinzione in ferro e della stessa scala in alluminio di accesso, un modo per conservare la vera identità e rendere visibile l’area dall’esterno».

La viabilità

A Siddi, Sa Domu e s’Orku, grazie alla disponibilità di 622mila euro, facilita l’arrivo dei visitatori. «La sistemazione della viabilità – ricorda il sindaco, Marco Pisanu – consentirà maggiore fruibilità, da maggio abbiamo iniziato con un servizio di accompagnamento. I fondi della Regione sono importanti per proseguire il percorso. Il monumento, trovandosi all’interno della Giara, acquista particolare valenza geografica, naturalistica e nuragica». Anche Villanovaforru, col suo nuraghe Genna Maria e 482.700 euro, punta alla fruibilità. «Queste risorse – commenta il primo cittadino, Maurizio Onnis – ci permettono di attrezzare il Parco archeologico per il pubblico di ogni genere». E Villanovafranca, con 696.751 euro pensa a rendere più accogliente il Nuraghe Su Mulinu. «Intanto – premette il sindaco, Matteo Castangia – in questi ultimi anni siamo cresciuti anche in termini di visite, siamo ormai intorno ai 10mila. L’impegno è ampliare e modernizzare la sala di accoglienza, in primis nuova tecnologia e multimedialità”.L’idea della promozione fino ad arrivare all’Unesco affascina i gestori dei beni culturali del territorio. Per la presidente della coop, Vilma Pilloni, del museo Genna Maria «è il miglior riconoscimento per una gestione che ha compiuto 40 anni di vita. Un futuro che rafforza l’identità culturale e accende il motore di sviluppo economico».

Una vetrina unica

Il presidente della coop di Sardara, Andrea Caddeo, aggiunge: «La marca Sardegna nuragica, una vetrina unica nel mondo, è un impegno forte per continuare a tutelare le nostre radici».La candidatura Unesco dei siti nuragici non pilota sin dall’inizio ha trovato l’adesione di comunità locali e istituzioni. «Quello che cambia – ricorda il presidente della Fondazione Barumini, Emanuele Lilliu – è che Barumini non sarà più isolato, diventerà un sito seriale unico. Una narrazione che conduce al concetto di Sardegna, Isola dei nuraghi. Restano le specificità locali, ma all’esterno l’immagine unitaria della Sardegna nuragica».

RIPRODUZIONE RISERVATA