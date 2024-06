Finanziata la pulizia dei canali 

Oltre 160 mila euro per la pulizia dei corsi d’acqua del territorio. Il Comune ha affidato i lavori di manutenzione ad un’impresa di movimento terra locale, che si aggiudicata l’opera in forza del ribasso praticato sul prezzo a base d’asta. L’appalto va nella direzione di liberare i canali e i corsi d’acqua («Quelli di competenza del Comune: Riu Gloria, Riu Gutturu Mannu, Rio San Pietro e Rio Santa Barbara», precisa il sindaco Stefano Anni) dalla vegetazione e dai detriti che in caso di precipitazioni impedirebbero il normale scorrere delle acque.

Un particolare di non poco conto che rappresenta la maggiore insidia in caso di piogge violente che diventano causa di allagamenti nelle campagne. Inondazioni che in passato hanno interessato anche il nucleo abitato di Nuraminis, particolare quello più centrale a basso, la via Umberto finita frequentemente sott’acqua. (ig. pil.)

