Finanziaria, vertice fiume ma i nodi restano 

Oltre due ore di vertice sulla finanziaria ma i nodi restano. Tanto è vero che i capigruppo di maggioranza, con l’assessore al Bilancio Giuseppe Meloni, la presidente della Regione Alessandra Todde, il presidente dell’Assemblea Piero Comandini si rivedranno oggi alle 12 sempre negli uffici della presidenza del Consiglio regionale. Ieri, sul tavolo, i correttivi per limare la manovra da quasi dieci miliardi di euro. In particolare, si preannunciano tagli sulle previsioni dei singoli assessorati, per dirottare le stesse risorse laddove serve. Per esempio nel fondo unico degli enti locali. «È stato un confronto utile», ha spiegato Meloni, «l’obiettivo è arrivare in Aula tra la fine di marzo e i primi di aprile». Dei capigruppo, Roberto Deriu (Pd) ha rilevato «un clima serio e disponibile a valutazioni pacate. C’è fretta di approvare ma anche la consapevolezza di dover spendere bene i soldi dei sardi». Al tavolo, Francesco Agus dei Progressisti ha sottolineato come «per noi sia fondamentale far precedere la discussione da un incontro tra le forze politiche, non limitato alle sole rappresentanze consiliari, che costituiscono la coalizione al governo della Regione. Occorre ragionare in merito alle priorità per la Sardegna ed evitare ulteriori sfilacciamenti, dopo quelli accusati durante la discussione sulla sanità. Penso al rapporto con i sindacati, da recuperare il prima possibile. La nostra coalizione, e il nostro partito in particolare, non può che avere tra le priorità la costruzione di un dialogo costruttivo con il mondo del lavoro, con i ceti produttivi e gli enti locali, attualmente in profonda crisi». (ro. mu.)

