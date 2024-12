Finanziaria regionale, incertezza sui tempi «Si rischia lo stallo» 

La maggior parte delle Regioni ha approvato il bilancio di previsione per il 2025 almeno in sede di esecutivo. La Sardegna no, anche perché la governatrice Alessandra Todde crede nella necessità di affrontare prima i problemi della sanità, ed è sicura che i cittadini siano d’accordo. «Se dovessi chiedere a qualsiasi sardo cosa gli interessi di più, se il via libera immediato alla manovra o che rimettiamo mano alla sanità, credo che la risposta sia scontata», ha detto prima di Natale. La finanziaria può attendere, dunque. Ma per quanto? La maggioranza ha già fatto approvare un mese di esercizio provvisorio, quello di gennaio in cui si potrà spendere solo in dodicesimi, ma usare anche febbraio sarebbe troppo per una Giunta ha sempre insistito per l’ok in Consiglio regionale nei tempi previsti, cioè entro il 31 dicembre.

Ora, tutto dipende dalla velocità con cui il Campo largo riuscirà a mettere in campo e far passare anche in Aula quella che Todde ha chiamato «riforma funzionale». Secondo alcuni esponenti della maggioranza, la legge finanziaria dovrà entrare in Consiglio almeno alla fine di gennaio, massimo ai primi di febbraio. Ma è difficile credere che basti un mese scarso per risolvere la partita della sanità.

Il nodo

Ci sono almeno due ordini di problemi da affrontare: quelli interni alla maggioranza che deve ancora trovare una sintesi, quello con le opposizioni che potrebbero sempre ricorrere all’ostruzionismo. Il rischio, sostiene il capogruppo di Fratelli d’Italia Paolo Truzzu, «è di non avere né il bilancio, né una buona riforma della sanità». Ovviamente, sostiene l’ex sindaco di Cagliari, «la sanità rappresenta un problema grandissimo». Detto questo, «la Giunta non se ne può accorgere proprio oggi, e per questo decidere di intervenire con un maxi emendamento a un ddl già approvato che non ha incontrato il favore di nessuno». Per Giuseppe Talanas (Forza Italia), vice presidente della commissione Bilancio, «un progetto non esclude l’altro». Insomma «si può lavorare contemporaneamente su entrambi i fronti: le commissioni sono diverse, e se sono due le leggi da approvare in tempi brevi, Forza Italia non si tirerà indietro».

Questo ragionamento dell’azzurro apre a una terza via. Si può certamente iniziare a lavorare sulla riforma sanitaria in sesta commissione, con le audizioni e l’assemblamento del piano della Giunta con le altre idee del Campo largo. Un lavoro che difficilmente potrà essere terminato in pochi giorni. Per questa ragione, come è accaduto altre volte, l’iter potrebbe essere congelato – magari a fine gennaio - per lasciare spazio alla legge di Bilancio, con l’obiettivo di riprendere non appena licenziata in Aula la manovra.

Il tavolo

È una delle ipotesi di lavoro che sarà discussa nel prossimo vertice di maggioranza in programma lunedì 30. Al tavolo parteciperanno la governatrice Alessandra Todde, il presidente dell’Assemblea Piero Comandini, i capigruppo del Campo largo e i componenti di maggioranza della commissione Sanità.

RIPRODUZIONE RISERVATA