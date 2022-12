Finanziaria, la Regione punta sui nuraghi 

Per destagionalizzare i flussi turistici nell’Isola, la Regione ha deciso di scommettere sulla promozione di manifestazioni sportive. È nero su bianco nella legge di stabilità per il 2023 approvata in Giunta nei giorni scorsi e in arrivo dopodomani in commissione Bilancio del Consiglio. L’articolo 6 intitolato “Norme in materia di turismo” è infatti dedicato al finanziamento di coppe e campionati e alla promozione del brand “Destinazione Sardegna”. Un’altra norma per cui la Finanziaria 2023 sarà ricordata è quella che stanzia 33,5 milioni per i Comuni in vista del riconoscimento della civiltà nuragica come patrimonio dell’Unesco.

Le voci di spesa

Per quanto riguarda lo sport, per valorizzare “Destinazione Sardegna” si autorizza la spesa di 6,1 milioni di euro in occasione dell’evento previsto a Cagliari “America's Cup Word Series Cagliari 2023". Le altre voci di spesa indicate nell’articolo 6: 150mila euro a favore della Lega Navale Villasimius per l'organizzazione del Campionato internazionale di Vela-Monoscafo “Swan Sardinia Challenge”; 290mila euro a favore della Asd Moto Club Pro Sport per l'organizzazione del Campionato Mondiale “Supermoto Tramatza”; 380mila euro a favore della Gle-Sport Asd per l'organizzazione del Campionato del Mondo di formula Kite, Sardinia Kiteboard Grand Slam; 580mila a favore della Asd Moto Club Mx Sport per l'organizzazione del Campionato del mondo di Motocross Riola Sardo; 400mila euro a favore di Aquatic Team Freedom Ssd Srl per l’organizzazione del Fina Open Water Tour Coppa del Mondo in acque libere. Complessivamente sono 1,8 milioni di euro che – assieme ai 6,1 per Destinazione Sardegna – sono i fondi investiti sul turismo dalla manovra da quasi dieci miliardi di euro. Dal punto di vista della Regione c’è una spiegazione. «Lo sport è diventato un elemento sempre più rilevante nel processo di scelta della meta turistica», si legge nella relazione al disegno di legge, «ed è un driver fondamentale per favorire la domanda di turismo».

Verso l’Unesco

La Finanziaria che l’Aula dovrebbe varare entro gennaio sarà ricordata in primo luogo per i 70 milioni stanziati per l’abbattimento del caro energia: 30 per le imprese e 40 per le famiglie, da utilizzare in entrambi i casi con l’obiettivo dell’efficientamento energetico. A leggere bene tra i quindici articoli del ddl, non può passare inosservata un’altra misura importante contenuta nell’articolo 9 su “Disposizioni in materia di beni culturali, sport e spettacolo”. Si tratta dei 33,5 milioni che i Comuni dovranno utilizzare per rendere fruibile la civiltà nuragica in vista del riconoscimento dei monumenti nuragici all’interno della World Heritage List del patrimonio universale dell’Unesco. La cifra è spalmata in cinque anni: 1,5 milioni per il 2023, 2 milioni per il 2024, 10 per il 2025, 15 per il 2026 e 5 per il 2027. Ma l’orientamento della Regione su questo tema è chiaro.