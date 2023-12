Finanziaria, la maggioranza scongiura l’esercizio provvisorio Domani in Aula l’ultimo bilancio 

Domani entra in Aula l’ultima Finanziaria della legislatura. Sarà tecnica, nel senso che ricalcherà le missioni della precedente e non avrà massa manovrabile sulla base degli indirizzi degli assessori. Una legge di bilancio blindata perché maggioranza e opposizione hanno raggiunto un accordo di massima per un rapido via libera. «L’importante era evitare l’esercizio provvisorio», ha spiegato nei giorni scorsi l’assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino, «poi chi vincerà le elezioni farà la prima variazione della prossima legislatura sulla base dei propri programmi». Complessivamente gli stanziamenti ammontano a 10,6 miliardi di euro.

Le misure

Il testo è di appena cinque articoli. Il secondo determina il fondo unico degli enti locali in 553,7 milioni di euro. Di questi, quasi 485 milioni ai Comuni. Come al solito, a fare la parte del leone è la Sanità, che assorbe il 38% delle misure con 4,1 miliardi di euro. Circa 4,4 considerando anche i 257 milioni del fondo per la non autosufficienza. Tra le altre missioni, fondi importanti – 892 milioni circa (l’8,4% del totale) – sono stanziati per i trasporti e il diritto alla mobilità. Allo sviluppo sostenibile e alla tutela del territorio e dell’ambiente sono destinati 780 milioni (il 7,3%); circa 323 milioni (il 3%) per sviluppo economico e competitività; 291 milioni (il 2,7%) per l’agricoltura; 224 milioni (il 2,1%) per le politiche del lavoro e la formazione; 191 milioni (1,8%) per l’assetto del territorio e l’edilizia abitativa; 124 milioni (1,1%) per la tutela e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali. Stanziamenti più esigui per turismo (72 milioni), Politiche giovanili e tempo libero (58 milioni), energia e diversificazione delle fonti energetiche (36 milioni), ordine pubblico e sicurezza (5,7 milioni), giustizia (1,7 milioni). Infine, tra accantonamenti e debito pubblico, se ne vanno circa trecento milioni di euro. Si tratta, in generale, di coperture per le spese di sistema. Una base di partenza per chi erediterà la guida della Regione. E che, dopo i primi tre mesi di governo, potrà decidere di imprimere una direzione diversa alla spesa con la prima variazione di bilancio.

Il testo approderà prima in commissione Bilancio, domani mattina, mentre tra i banchi dell’Assemblea arriverà nel pomeriggio, alle 16.30. Il via libera è previsto per il giorno stesso o al limite per l’indomani. In ogni caso, la maggioranza di centrodestra sarà riuscita a evitare il ricorso all’esercizio provvisorio.

I contenuti saranno illustrati dal presidente della Regione nella conferenza stampa di fine mandato che si terrà il 30 mattina. Da decidere ancora il luogo. Le ipotesi sono Villa Devoto oppure il Palazzo di viale Trento. In quell’occasione Christian Solinas passerà in rassegna tutte le cose fatte in cinque anni di legislatura: a partire dall’accordo sulle entrate firmato subito dopo l’insediamento, poi le omnibus e l’ultima variazione di bilancio da un miliardo di euro appena pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

