Finanziaria, in commissione il focus sulle norme intruse 

La sessione di bilancio partirà ufficialmente domani. Oggi la terza commissione guidata da Alessandro Solinas (M5S) è convocata per esprimere un parere alla manovra al fine di accertare la presenza di norme intruse. Secondo quanto emerge, sarebbero almeno una decina quelle individuate che rischiano di essere stralciate.

Dopodiché, ci sono 37 giorni di tempo per portare il testo in Aula. In questo periodo, al parlamentino del Bilancio toccherà, oltre l’esame del disegno di legge, anche l’ascolto di tutti i portatori di interesse. È molto difficile che la Regione possa evitare il ricorso al quarto mese di esercizio provvisorio. Per riuscirci, la Finanziaria dovrebbe essere licenziata dal Consiglio entro marzo. Nei 37 giorni, sono considerati anche i dieci a disposizione delle opposizioni per la relazione di minoranza. Il centrodestra potrebbe anche rinunciare per favorire un via libera rapido, e mettere finalmente al sicuro i conti della Regione. Ma anche in questo caso i tempi sarebbero strettissimi. Anche accelerando sulle audizioni, resterebbe comunque l’incognita dei lavori in Aula che possono sempre riservare sorprese.

I nodi

Anche perché i motivi di attrito non mancheranno. A partire dai 30 milioni di euro stanziati nel ddl della Giunta per favorire la partecipazione azionaria della Regione nel processo di fusione degli aeroporti sardi. Su questo punto il centrodestra si è già fatto sentire. «Perché non dirottare questa somma sul fondo unico degli enti locali?», è la richiesta già avanzata da qualche consigliere. Proprio i Comuni chiedono da tempo l’aumento del fondo e due giorni fa a Tramatza, presente l’assessore al Bilancio Giuseppe Meloni, hanno fatto presente che «tutte le funzioni, per poter essere svolte, hanno bisogno della giusta copertura economica».

Al momento, per gli enti locali ci sono 550 milioni di euro, quasi la metà della manovra da 9,9 miliardi è invece destinata alla sanità (ro. mu.)

