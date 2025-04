Finanziaria in Aula, prove di dialogo

Si prova a dialogare per evitare un via libera nell’ultimo giorno utile. «Se la minoranza farà delle proposte condivisibili, da parte nostra non ci sarà alcuna preclusione», ha dichiarato la governatrice Alessandra Todde, prima del vertice di maggioranza pomeridiano sulla Finanziaria con il presidente dell’Assemblea Piero Comandini, l’assessore al Bilancio Giuseppe Meloni, i capigruppo del Campo largo e il presidente della terza commissione Alessandro Solinas. «Ora siamo pronti a confrontarci con la minoranza per fare in modo che si possa arrivare prima possibile all’approvazione», ha confermato Meloni dopo il tavolo, «le risorse sono poche, con una massa manovrabile limitata, si sta cercando di recuperare risorse che potremmo riprevedere in assestamento, terremo conto di quanto ci è stato suggerito durante le audizioni e dalla minoranza». Un’apertura? Forse è presto per parlare di intesa, ma il calendario dei lavori fissato subito dopo in conferenza dei capigruppo lascia ben sperare: oggi e domani pomeriggio discussione generale fino alla votazione del passaggio agli articoli; venerdì pausa; lunedì appuntamento in terza commissione per gli emendamenti; si rientra in Aula martedì prossimo, con la speranza di licenziare la legge di bilancio prima di Pasqua. Se questo non è un accordo tra schieramenti, è qualcosa che si avvicina. Anche se, ancora ieri le opposizioni avevano tutta l’intenzione di voler presentare entro lunedì il maggior numero possibile di emendamenti. Segnale, questo, di una strategia ostruzionistica che certo non velocizzerebbe l’iter dei lavori. La manovra da dieci miliardi di euro ha fatto il suo ingresso in Aula alle 17.30. Il tempo di illustrare le relazioni di maggioranza e minoranza, e la seduta è stata aggiornata a oggi alle 10.

Piano di sviluppo

La mattinata era stata invece tutta dedicata al programma di sviluppo regionale approvato con 34 sì e 21 no. Si tratta dello strumento principale per la programmazione finanziaria ed economica regionale nel periodo dell’intera legislatura iniziata un anno fa, con lo scopo di definire le strategie di azione e coordinamento dei progetti attuativi nei diversi settori del sistema economico. «Il metodo utilizzato è di rottura rispetto alle consuetudini passate, abbiamo ribaltato il consueto modo di pensare», ha detto in Aula Alessandra Todde, «prima sono stati individuati gli obiettivi, poi si è passati allo studio dei modi migliori per raggiungerli concretamente. Un cambiamento epocale rispetto al passato, quando il Prs veniva considerato un provvedimento ancillare, come ancillare è stato considerato ogni genere di programmazione regionale». E sulla manovra: «È vero, siamo in ritardo, ma abbiamo già fatto due variazioni liberando 800 milioni». Centrodestra polemico. Il relatore di minoranza Giuseppe Talanas (FI) ha chiarito che «la risposta della presidente sui ritardi non è plausibile, le variazioni non possono essere una giustificazione». Per Fausto Piga (FdI) «di epocale c’è solo il fatto che per la prima volta da dodici anni si arriva all’appuntamento della manovra dopo il quarto mese di esercizio provvisorio». Per Alessandro Sorgia della Lega «il documento è debole, fumoso, astratto e lontano dai problemi reali». ( ro. mu. )

