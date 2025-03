«Finanziaria, disposti a ragionare» 

L’accordo sulla Finanziaria non c’è ancora, ma si intravvede la luce. «La minoranza è generosa e ha senso di responsabilità, ed è disponibile a ragionare per accelerare i tempi di approvazione della Finanziaria 2025, ma non su aria fritta», spiega il capogruppo di FdI Paolo Truzzu, «nel senso che non possono bastare le risposte sul fondo unico degli enti locali, il centrodestra le chiede anche sul fronte delle scelte strategiche sui trasporti, sull’agricoltura, sull’istruzione e sulle emergenze sanitarie». L’apertura è chiara, e l’assessore al Bilancio Giuseppe Meloni coglie la palla al balzo: «Faccio mio l’appello, su diversi temi potremo trovare intese che consentano all’Aula di procedere speditamente sulla legge di bilancio». Ora, «l’auspicio è di arrivare, nelle prossime ore e giorni, a un’intesa di massima per stabilire tempi e modi con soluzioni condivise per un via libera alla manovra quanto prima». Il disgelo è arrivato ieri nel momento di maggiore conflittualità tra gli schieramenti, al termine della discussione del ddl che proroga l’esercizio provvisorio di bilancio al 30 aprile, alla fine della mattina approvato con 27 voti a favore e 20 contrari. Quattro mesi di gestione in dodicesimi. «Non accadeva dal 2013 che la Regione approvasse il bilancio ad aprile», ha ricordato il relatore di minoranza Fausto Piga, «siete colpevoli di un ritardo devastante, ingiustificabile ma anche doloso perché avete voluto perdere tempo consapevolmente, considerato che vi avevamo suggerito di procedere con una Finanziaria tecnica per accelerare i tempi». E la responsabilità di tutto questo, aggiunge, «è della presidente della Regione Alessandra Todde che ha messo in campo un’agenda politica sbagliata tenendo la Sardegna in ostaggio per quattro mesi».

Dibattito

Adesso, ha dichiarato in Aula Giuseppe Talanas guardando già alla manovra che dovrebbe approdare la prossima settimana, «il compito che ci spetta nei prossimi giorni non è da poco, dovremmo poter analizzare punto per punto ogni cosa, e non so neanche se questa proroga sarà sufficiente». Franco Mula (FdI) ha ricordato che «quando nella passata legislatura portammo in Aula il terzo mese di esercizio provvisorio, ci fu un attacco molto forte dall’allora minoranza di centrosinistra. Oggi si arriva al quarto mese e si prepara una manovra senza contenuti». D’altra parte, ha fatto notare Alice Aroni dell’Udc, «era prevedibile che si arrivasse a questo, vista la scelta della Giunta di discutere prima una riforma sanitaria inutile che sarà impugnata dal Governo». E la cosa che stupisce di più, ha detto Antonello Peru di Sardegna al centro 20Venti, è che «non solo non ascoltate la minoranza, non ascoltate nemmeno i sindacati, i sindaci e gli altri portatori di interesse».

Disgelo

Scintille, dunque. Fino a quando Meloni, dopo aver ricordato a tutti le ragioni dei ritardi («il tempo impiegato sul ddl aree idonee, la variazione di bilancio, l’impostazione della prima manovra di legislatura, a cui si è aggiunto il ddl sulla sanità, che ha rappresentato una scelta politica sotto gli occhi di tutti») ha invitato i colleghi a continuare il dialogo per raggiungere un accordo su alcuni grandi temi così da arrivare a un via libera rapido». Le condizioni ci sono anche per il capogruppo del Pd Roberto Deriu: «Proponiamo interventi importanti sugli enti locali, sulle attività produttive, sul sociale, oltre allo sviluppo di tutti i progetti dei singoli assessorati. Pensiamo che anche l’opposizione possa trovare in queste misure un voto, se non favorevole, perlomeno che conceda un’approvazione in tempi rapidi». ( ro. mu. )

