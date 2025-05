Finanziaria, contributi sotto accusa 

All’Anci le hanno chiamate «spese puntuali». Perché tra istituzioni, anche quando la rabbia monta, il rigore della forma non si perde mai. Ma nella pratica sono mancette, quelle che l’Associazione sarda dei Comuni denuncia. Il conto arriva a «179 milioni di euro». Tutto verificabile analizzando, voce per voce, le spese della Finanziaria 2025, approvata il 17 aprile dal Consiglio regionale con quattro mesi di ritardo. L’affondo, che segue, è sostanza: «Si tratta – osservano i sindaci guidati da Daniela Falconi – di risorse assegnate a enti, associazioni o soggetti specifici, spesso in assenza di un chiaro impianto programmatorio e con modalità di assegnazione difficilmente verificabili dai territori».

Il faldone

Ha lavorato tutto l’Esecutivo dell’Anci per mettere insieme l’elenco delle spese. Che brucia due volte. Basta fare un po’ di conti. Per quest’anno la Regione spenderà 10 miliardi. Tanto vale il documento contabile del 2025. Ma la torta è grande solo all’apparenza. La parte manovrabile della Finanziaria, cioè i soldi non vincolati, non ha superato i 300 milioni. Corrispondono al 3% del valore complessivo. Ebbene: di questa boccata d’ossigeno, il 59,6% è stato speso senza logica, per i sindaci.

Il documento

Le fasce tricolori ne fanno prima di tutto una questione di giustizia. E per questo hanno deciso di scrivere a Giunta, Consiglio e capigruppo. «Seppure formalmente sia tutto legittimo – chiariscono dall’Anci – le modalità utilizzate fanno sollevare significative perplessità in ordine politico e istituzionale, sia per quanto riguarda l’individuazione delle spese sia per la loro assegnazione. L’Anci, sul merito, evidenzia disparità territoriali, mancanza di trasparenza e indebolimento del ruolo dei Comuni». Un j’accuse in tre punti che non lascia niente al caso. «L’allocazione discrezionale dei fondi, così come articolata nella manovra, può generare squilibri tra enti locali, a prescindere da criteri oggettivi quali fabbisogno, progettualità o emergenza sociale», si legge nel documento dell’Anci. Ancora: «L’assenza di procedure pubbliche e di bandi aperti compromette la tracciabilità e la legittimazione democratica nell’uso delle risorse pubbliche». Da qui il terzo punto chiave: «I sindaci, primi rappresentanti dello Stato nei territori, spesso non sono messi nelle condizioni di concorrere equamente all’accesso ai fondi né vengono coinvolti nei processi decisionali relativi alla loro assegnazione».

I più premiati

Succede con ogni Finanziaria questa corsa alle mancette. Ma per l’Anci, stavolta, è stato superato il limite. È sufficiente andare sul Buras, il Bollettino ufficiale della Regione dove la Finanziaria è stata pubblicata, per verificare ogni singola voce. Si va dall’”Estate putzese”, cioè quella di Decimoputzu, ai festival, incluso quello “InVaso” di Muravera. Come se tutte le altre manifestazioni valessero meno. Idem sulla promozione turistica: Assemini l’ha spuntata e molti altri Comuni no, sebbene l’estate arrivi uguale per tutti. Discorso identico sulla riqualificazione dei campetti da calcio. Usando come criterio i finanziamenti ottenuti, la classifica regionale l’ha vinta Villacidro con 12. Oliena è seconda con 11. Cagliari, ma è il capoluogo della Sardegna, è a quota otto. Con sette figurano Sassari e Assemini. Nuoro e Senorbì ne sommano sei a testa. Cinque per Ghilarza, Samugheo e Sinnai. Con quattro ecco Dolianova, Fluminimaggiore, Ploaghe, Quartu, San Gavino, San Giovanni Suergiu, Sanluri, Sedilo, Tortolì, Teulada e Villaputzu. Nel gruppo da tre ci sono Alghero, Carbonia, Decimomannu, Desulo, Iglesias, Meana Sardo, Nuxis, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Sedilo, Seulo, Sestu, Tratalias e Villaperuccio.

Il ruolo dei consiglieri

Colpiscono alcune coincidenze: i sindaci-onorevoli, sia quelli del Campo largo che gli altri del centrodestra, faranno arrivare non pochi soldini nei rispettivi territori. Due finanziamenti a testa sono andati ad Abbasanta, Aggius, Baratili San Pietro, Baressa, Baunei, Bonorva, Bosa, Buddusò, Buggerru, Busachi, Calasetta, Capoterra, Carloforte, Castelsardo, Donori, Fordongianus, Gesturi, Guasila, Isili, Lodè, Marrubiu, Monti, Muravera, Musei, Nurri, Olbia, Orotelli, Ortacesus, Perdasdefogu, Perdaxius, Santa Maria Coghinas, Selargius, Selegas, Sennori, Siddi, Siligo, Siliqua, Siniscola, Siurgus Donigala, Sorso, Stintino, Terralba e Tuili.

