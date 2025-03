Finanziaria, comincia la sessione di bilancio Il pressing dei sindaci 

La sessione di bilancio prenderà il via domani o dopo nella terza commissione del Consiglio regionale, ma i sindaci provano a giocare d’anticipo. Oggi all’assemblea dell’Anci a Tramatza si discuterà di “Fondo unico degli enti locali, risorse aggiuntive per assicurare i servizi”. A partire dalle 10, dopo i saluti della presidente Daniela Falconi, sono in programma gli interventi dell’assessore regionale al Bilancio Giuseppe Meloni (Pd), del presidente della terza commissione Alessandro Solinas (M5S) e di Fausto Piga (FdI). Anche nei giorni scorsi, tifando perché la manovra avesse la priorità sulla riforma sanitaria, i primi cittadini avevano sottolineato la necessità di un aumento del fondo dedicato. Oggi ribadiranno il concetto. «Ci porremo in termini di confronto con la Regione», spiega Falconi, «ma restiamo fermi sulle nostre richieste che non sono certo un orpello ma una necessità». Stavolta, aggiunge la numero uno di Anci, «magari proporremo direttamente un intervento diluito sul triennio, così da non dover ripetere le stesse cose ogni anno».

Le opzioni

Nel disegno di legge di bilancio approvato dalla Giunta il 29 gennaio ci sono 553,7 milioni di euro per il fondo unico. Posto che gli enti locali vorrebbero finalmente accedervi – la prima manovra della legislatura è in ritardo di tre mesi e ad aprile la Regione entrerà nel quarto mese di esercizio provvisorio – oggi si cercherà di comprendere con il titolare del Bilancio se esitano le condizioni per prevedere un incremento già in Finanziaria. Quasi certamente sarà possibile. Si tratta solo di scegliere se spostare risorse da altri fondi più specifici dedicati agli enti locali, oppure – ma in questo caso sarà il Consiglio regionale a decidere – se recuperare risorse da altri stanziamenti non dedicati agli enti locali. A questo proposito, l’opposizione ha già avanzato delle proposte. Infatti, in manovra ci sono anche 30 milioni che dovrebbero favorire la partecipazione azionaria della Regione nel processo di fusione degli aeroporti della Sardegna: «Perché non dirottarli sul fondo unico degli enti locali?», chiede il centrodestra.

Per la sessione di bilancio, prima dell’approdo in Aula della manovra, ci sono a disposizione 37 giorni. In quest’arco di tempo deve essere compreso l’esame del testo in commissione, le audizioni di tutti i portatori d’interesse (compresa l’Anci), ma anche i dieci giorni a disposizione dell’opposizione per preparare la relazione di minoranza. Di certo, il via libera del Consiglio arriverà ad aprile inoltrato. La manovra di quest’anno vale in totale 9,9 miliardi. Di questi, quasi la metà (4,2 miliardi) serviranno a finanziare il sistema della salute. Senza contare i 577 milioni per le politiche sociali e la famiglia.

Gli altri capitoli

Tra le voci di spesa più importanti: 13,8 milioni per garantire il servizio di elisoccorso; 7,5 per l’acquisto di prestazioni specialistiche da privati accreditati; 5 per l’abbattimento delle liste d’attesa. Per l’Istruzione ci sono 248 milioni. Tra questi, i 17 milioni per integrare il fondo “Interventi regionali per l’università”. Al lavoro e alla formazione sono destinati 382 milioni: 25 milioni per progetti occupazionali per disoccupati laureati e diplomati per azioni di recupero del patrimonio archeologico e paesaggistico. La manovra guarda anche alle situazioni di crisi occupazionali: un milione è stanziato per promuovere politiche attive a favore dei lavoratori dell’area industriale di Portovesme. Sempre in questo capitolo sono compresi 600mila euro finalizzati all’aggiornamento del Piano paesaggistico regionale e la sua estensione all’intero territorio della Regione. Tante risorse per i lavori pubblici: tra le altre, 30 milioni per un piano di investimenti di interesse urbano locale e regionale. Ancora: 345 milioni per l’agricoltura, 873 per la tutela del territorio e 854 per i trasporti. Di quest, 23 milioni serviranno a garantire «un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sardegna».

