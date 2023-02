Finanziaria 2023, verso la pubblicazione nel Buras 

La seduta della terza commissione dovrebbe essere convocata per domani o dopodomani. Il testo conterrà una serie di norme ordinamentali che serviranno ad attuare riforme rimaste “appese” come quella degli Enti locali

In realtà, la seduta del parlamentino guidato da Stefano Schirru era in programma giovedì scorso, poi saltata proprio a causa della mancata pubblicazione della legge di Bilancio. Un ritardo legato al lavoro degli uffici impegnati nella collazione di tutte le norme, e all’assenza del presidente del Consiglio Michele Pais (che deve firmare la Finanziaria prima della promulgazione), nei giorni scorsi a Bruxelles dove è intervenuto come relatore sull’interoperabilità davanti alla commissione europea per i problemi economici e monetari.

La Finanziaria 2023 non è stata ancora pubblicata sul Buras. Lo sarà tra poco, dopo la firma del presidente della Regione Christian Solinas che detiene il potere di promulgazione. Subito dopo la pubblicazione arriverà in commissione Bilancio il collegato alla legge di stabilità.

La Finanziaria 2023 non è stata ancora pubblicata sul Buras. Lo sarà tra poco, dopo la firma del presidente della Regione Christian Solinas che detiene il potere di promulgazione. Subito dopo la pubblicazione arriverà in commissione Bilancio il collegato alla legge di stabilità.

Scadenze

In realtà, la seduta del parlamentino guidato da Stefano Schirru era in programma giovedì scorso, poi saltata proprio a causa della mancata pubblicazione della legge di Bilancio. Un ritardo legato al lavoro degli uffici impegnati nella collazione di tutte le norme, e all’assenza del presidente del Consiglio Michele Pais (che deve firmare la Finanziaria prima della promulgazione), nei giorni scorsi a Bruxelles dove è intervenuto come relatore sull’interoperabilità davanti alla commissione europea per i problemi economici e monetari.

La seduta della terza commissione dovrebbe essere convocata per domani o dopodomani. Il testo conterrà una serie di norme ordinamentali che serviranno ad attuare riforme rimaste “appese” come quella degli Enti locali

Novità

Tra le altre cose, comprenderà una serie di correttivi alla riforma della Sanità che ha segnato il passaggio a otto Asl. In particolare, cambia il tetto di spesa di ciascuna azienda sanitaria, alzando a 250mila euro la soglia massima. Le norme di attuazione della riforma approvata a marzo 2021 che porta a sei le Province e a due le Città metropolitane saranno inserite con emendamento della Giunta.

Disposizioni

C’è spazio anche per una disposizione che consentirà al presidente della Regione di nominare i componenti del suo ufficio di gabinetto con decreto e senza passare prima per una delibera di Giunta. Forse ci sarà anche la più volte annunciata norma per il ripristino dei cda negli enti della Regione al posto degli amministratori unici.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata