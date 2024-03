«Finanziare l’Ucraina con i fondi russi congelati dall’Ue» 

Bruxelles. Se ne parla da mesi, adesso è arrivato il momento di arrivare al dunque. A dare il ritmo è l’alto rappresentante dell’Ue Josep Borrell, anticipando l’essenza della sua proposta ai leader su come usare il gettito dei fondi russi congelati in Europa: il 90% andrà al Fondo Europeo per la Pace, per fornire “rapidamente” armi all’Ucraina, il 10% finirà al budget della Commissione, con l’idea di rafforzare l’industria bellica di Kiev. Il piano finirà nelle mani dei 27 capi di Stato e di governo al Consiglio europeo e Borrell si aspetta che «venga approvato», per lanciare «un segnale» a Mosca e al mondo. Il tempo stringe. «La guerra - avverte - si deciderà quest’estate, perché la Russia prenderà l’iniziativa».

I tempi sincopati - 24 ore dalla presentazione ufficiale di una proposta, accompagnata anche dalla relativa regolamentazione di attuazione della Commissione, e la relativa adozione da parte dei leader - danno la misura dell’urgenza. «Al Consiglio Affari Esteri di lunedì - ha sottolineato Borrell - c’erano ancora dei Paesi che avevano remore sulla legalità: adesso basta, c’è la proposta sul tavolo, o sì o no». L’accelerazione viene appunto dalle criticità riscontrate al fronte. Se non si fa di più e in fretta, c’è il rischio che i russi sfondino le linee. L’Ue sarebbe pronta a gestire l’ennesima crisi? Borrell non ne è sicuro. «Il mio compito è mantenere l’unità ma non è certo che questa unità, mostrata finora, resti viva anche in futuro», mette in guardia. Quindi meglio usare i tre miliardi l’anno generati dai circa 200 miliardi di asset della Banca Centrale russa bloccati sui fondi della belga Euroclear per armare l’Ucraina piuttosto che destinarli a una fantomatica ricostruzione che, se Mosca vince, non avverrà mai.

