«Finanziare i territori per farli crescere» 

Ben 29 milioni di euro di garanzie rilasciate nell’anno (+ 16% sul 2022) per uno stock di 68 milioni pari a 130 milioni di affidamenti garantiti (+ 26% sul 2022). Con questi numeri, registrati durante l’esercizio dello scorso anno, Fidicoop, il consorzio fidi di Legacoop e Confocooperative, conferma il suo ruolo strategico per il mondo delle imprese cooperative, spesso strette nella morsa del credit crunch .

Con un utile netto di 12mila euro dopo aver effettuato svalutazioni per 340mila euro e una reddittività compensata dagli investimenti finanziari con un risultato in leggero utile, grazie ad una struttura leggera e flessibile che mantiene la garanzia per le imprese al centro dell’attività, il consorzio conferma dunque un’ottima liquidità e solidità patrimoniale.

A presentarli ieri durante l’assemblea dei soci a Cagliari, il presidente riconfermato Fulgenzio Cocco e il direttore generale Riccardo Barbieri. L’incontro è stata anche l’occasione per mettere l’accento «sulla necessità di ripensare la finanza di territorio, tenendo conto dei limiti di spesa delle risorse pubbliche (Pnrr) e del ruolo complementare delle banche e degli strumenti di finanza alternativa (capitale di rischio e minibond)», ha detto Barbieri, «ma anche per analizzare le dinamiche del mercato del credito, ancora caratterizzato dalla contrazione della domanda e dell’offerta connessa all’escalation dei tassi d’interesse, con uno sguardo agli attesi tagli della Banca centrale europea».

Barbieri ha inoltre ricordato che tra i programmi avviati nel corso dell’anno, in prima linea c’è l’assistenza agli imprenditori agricoli primari, soci conferitori delle cooperative agroalimentari associate a Fidicoop.

«Per Fidicoop, tra i pochi player rimasti attivi in Sardegna, unico riferimento specializzato nel modello cooperativo e nell’agroalimentare – ha aggiunto Cocco-, è l’occasione per rilanciare il proprio ruolo rivolto da una parte al comparto delle cooperative di trasformazione con gli strumenti di filiera e di stabilizzazione del mercato e dall’altra al comparto dei produttori primari». In che modo? «Tramite l’offerta dei nuovi prodotti di agribusiness convenzionati con le banche, promuovendo la riattivazione dei tavoli tecnici regionali per la condivisione di una nuova strumentazione finanziaria per le imprese».

