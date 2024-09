Finanziamento perso, polemica in Consiglio 

Polemica in Consiglio comunale a Santadi. Simona Garau, consigliere comunale di minoranza, a febbraio aveva presentato un'interrogazione a risposta scritta, relativa ad un finanziamento del 2020, sulla manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo comunale: «La Regione aveva stanziato in favore del Comune di Santadi 79 mila euro, – spiega – ho chiesto al sindaco aggiornamenti in merito a detto stanziamento che avrebbe consentito ad almeno tre persone di svolgere una attività lavorativa. Solo a giugno, ho ricevuto la risposta del sindaco con la quale, purtroppo e con motivazioni non condivisibili, mi è stata comunicata la perdita del finanziamento 2020 da parte del comune di Santadi. Nel frattempo ci sono state anche diverse proroghe che la Regione ha concesso, ma il finanziamento non è arrivato».

Il sindaco Massimo Impera replica: «Il finanziamento 2020 stiamo cercando di recuperarlo, io sono stato eletto sindaco nel 2020 e c’erano tante priorità. Soprattutto la carenza du personale negli uffici ha determinato alcuni problemi, attualmente stiamo cercando di risolverli».

