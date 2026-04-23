Finanziamento per l’attività degli speleologi 

Novità in vista per lo studio de “Sa crovassa de Pranu Pirastu” una delle grotte più famose e suggestive del territorio di Domusnovas.

Facilmente accessibile poiché situata a bordo strada (e per questo pericolosa dato il dislivello di venti metri che si apre poco oltre l’ingresso) e abitata da colonie di chirotteri (pipistrelli), in passato è stata anche una cava di alabastro (infatti è anche nota come “sa cava ‘e su marmu”) ed una “palestra” per generazioni di speleologi anche se studi e rilievi sono fermi da fine anni ’60.

Ora, grazie a sessantaseimila euro di fondi in arrivo (legge 4 sulla Speleologia) lo Speleo Club Domusnovas è impegnato a revisionare integralmente il rilievo topografico storico, ad effettuare un rilievo in laser-scanner delle sezioni più importanti. Si andrà anche a mettere in sicurezza l’ingresso, con anche avvisi e cartellonistica, e monitorare la fauna presente.

«Una grotta in gran parte ancora da scoprire - spiega il presidente dello speleo club Martino Piras - con uno sviluppo presunto del ramo principale di 2 chilometri e che presenta anche un fiume attivo al quale si accede dopo una calata in corda. È importante anche per via del collegamento naturale dai noi scoperto e perfezionato con la Grotta 112». Il progetto di studio, - rileva l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Fabrizio Saba, – permetterà di arricchire il patrimonio speleologico e turistico già cospicuo del paese».

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