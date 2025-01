Finanziamento per la strada che porta al Pip  

Per anni è stata un autentico pericolo per chi la percorre a causa dell'asfalto tempestato di buche e avvallamenti che mettevano a rischio il transito di auto e mezzi pesanti. Ora i due chilometri di strada camionabile che conducono all'area artigianale Pip, alla periferia nord dell'abitato di Musei, saranno messi in sicurezza.

Verrà rifatto il manto d'asfalto, ma anche l'illuminazione per certi tratti assente o comunque insufficiente. «Abbiamo ricevuto un finanziamento di 250 mila euro dall’assessorato regionale all’Industria – spiega l’assessore comunale all’Urbanistica Severino Pinna - a breve la gara d'appalto. Contiamo di poter eseguire i lavori entro la fine di quest'anno. Oltre alla strada metteremo in sicurezza anche l'impianto di illuminazione».

Certo è che sono lavori attesi da anni, da quando fu istituita l'area Pip, che è diventata il motore pulsante dell'economia del territorio. Ma da tempo gli artigiani che hanno aperto la loro attività lamentavano proprio la precarietà in cui si trova la strada di accesso: «Tra non molto – conclude Pinna – non sarà più così. Metteremo fine ai disagi che perdurano da troppo tempo proprio attingendo dal finanziamento che ci ha concesso la Regione».

RIPRODUZIONE RISERVATA