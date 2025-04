Finanziamento per il sito di Grutti’ e acqua 

La valorizzazione del nuragico a Sant’Antioco è possibile. Un finanziamento di 300 mila euro concesso dall’assessorato regionale ai Beni culturali al Comune di Sant’Antioco, consentirà di avviare alcuni importanti lavori a Grutti’ e acqua dove si trova un pozzo sacro e un laghetto nuragico di inestimabile valore archeologico. «L’assessorato ci ha premiato perché ha ritenuto la nostra visione strategica - ha detto il sindaco Ignazio Locci - perché ci consentirà di integrare un nuovo progetto di valorizzazione del nostro patrimonio archeologico. Infatti punteremo l’attenzione anche sul nuragico e questo ci consentirà di integrare nuovi siti nel nostro programma di valorizzazione dell’archeologia del nostro territorio». Un integrazione tra il parco archeologico già esistente e che ogni anno richiama in città oltre 100 mila visitatori e che offre la possibilità di ammirare testimonianze del passato soprattutto per il periodo fenicio punico e romano. «Con queste risorse potremo ragionare con il Ministero e quindi la Soprintendenza, se puntare sul restauro del pozzo sacro e il rinnovo dei percorsi e la relativa segnaletica nel sito di Grutti ‘e acqua. Questo è solo il primo passo, anche perché l’area è per lo più di proprietà privata e occorrerebbero molte più risorse, per acquisire il tutto al patrimonio comunale». Un finanziamento che fa ben sperare perché consente di mettere un primo tassello molto solido al percorso di valorizzazione del nuragico integrando il tutto con il Fenicio punico. La zona, da qualche anno è meta di campagne di studi da parte degli studenti di archeologia dell’Università tedesca di Bochum.

