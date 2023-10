Finanziamento per il restauro della parrocchia: via ai lavori 

Al via la manutenzione straordinaria della chiesa Beata Vergine Immacolata di Serrenti. Sono iniziati ieri i lavori di placcaggio delle piastrelle esterne del campanile e tra poche settimane comincerà il restauro all’interno della chiesa, con interventi che riguarderanno i marmi e gli stucchi. L’opera ha un costo di circa 175.000 euro tra contributi regionali, comunali e ministeriali. Nella graduatoria provinciale destinata alla riqualificazione delle chiese e pubblicata dall’assessorato regionale ai Lavori pubblici, gli interventi sull’edificio religioso risultano finanziati con 60.000 euro. A questi si aggiungono 75.000 euro di cofinanziamento comunale e 38.000 euro di finanziamento ministeriale.

«Siamo contenti che il progetto sia stato approvato dalle autorità competenti e siamo grati agli uffici per l’impegno profuso – commenta l’assessora ai Lavori pubblici Maura Boi –. Le opere erano necessarie per la salvaguardia dell’edificio e la sicurezza dei fedeli. Il Comune si impegnerà sempre a destinare fondi per interventi di ristrutturazione delle chiese del paese e cercherà di destinare nuove risorse per aiutare a coprire l’intero costo del progetto di restauro». Durante l’azione di manutenzione si procederà inoltre al posizionamento di un apposito sistema illumino-tecnico che consentirà di abbellire e rendere più visibile la zona terminale dell’edifico nelle ore serali e notturne.

