Finanziamento in arrivo per le strade di Tacca Rossa 

Soldi in arrivo per migliorare la viabilità stradale nell’isola di San Pietro: la Regione ha finanziato la manutenzione della strada litoranea per Taccarossa con 230 mila euro. I fondi per l’intervento, tanto atteso sull’isola, arrivano dalla riprogrammazione del “Piano regionale delle infrastrutture”, approvata con una delibera della Giunta regionale dello scorso luglio. La comunicazione del finanziamento è appena giunta in Municipio. «È un finanziamento importante - dice il sindaco di Carloforte, Stefano Rombi - che ci consentirà di sistemare la strada che conduce a Taccarossa, una strada asfaltata e trafficata soprattutto d’estate. Ora lavoriamo per recuperare altri finanziamenti che ci consentano di mettere in sicurezza anche altre strade asfaltate della nostra isola».

Grazie al finanziamento regionale da 230 mila euro si potrà eseguire la manutenzione straordinaria, ripristinando anche le condizioni di sicurezza della strada di accesso al litorale di Taccarossa. Un’urgenza particolarmente sentita da chi vive sull’isola e che risulta ancora più evidente quando aumenta il traffico verso il litorale, come succede regolarmente durante i mesi estivi. Un intervento sulla viabilità finalmente oggetto di finanziamento, prossimamente si potrà procederà con il bando di gara per l’assegnazione dei lavori. (a. pa.)

