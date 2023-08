Finanziamento della Regione per la bonifica delle discariche 

Partono gli interventi per il risanamento e la bonifica nelle campagne di Uta grazie a 50.800 euro concessi dalla Regione. Obiettivo: restituire il naturale decoro ambientale alle campagne del paese, gravemente danneggiate a causa della presenza di numerose discariche abusive.

Il problema riguarda diverse aree delle periferie e delle campagne del paese, dove scarto creando nuove discariche abusive. L’azione di alcuni sconsiderati procura gravi danni all’ambiente e al bilancio comunale, che deve provvedere al risanamento.

Le prime aree individuate per le bonifiche comprendono un tratto di strada tra l'ex discarica Is Tappias e la chiesa di Santa Lucia, due importanti ammassi situati a circa 1 km dalla strada Provinciale 1 e un altro cumulo vicino alla foce del Rio Coccodi, che s’immette nel Rio Cixerri.

Esprime il suo disappunto, il sindaco Giacomo Porcu: «Siamo costretti a impiegare risorse pubbliche per rimediare agli scempi di pochi incivili, anziché dedicarle a nuovi servizi per la comunità. Oltre agli interventi di bonifica, con l’attività della Polizia Locale e della Compagnia barracellare, continueremmo con il monitoraggio per la tutela del territorio». Emanuele Pinna, assessore all'Igiene urbana, dice: «È necessario continuare l’opera di sensibilizzazione dei cittadini per il rispetto dell’ambiente e riguardo al corretto smaltimento dei rifiuti». Chiude il delegato all'Ambiente, Graziano Meloni: «Abbiamo rimosso numerosi quintali di rifiuti, ma c’è ancora molto da fare». (a. cu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA