Finanziamentiper l’auditorium e Villa Muscas  

Due milioni di euro finiranno nelle casse comunali grazie alla variazione di bilancio regionale, pubblicata sul Buras.

Il finanziamento, oltre che per la valorizzazione del bastione di Saint Remy e di Santa Caterina, servirà per il recupero di altri edifici comunali. «L’Auditorium, il teatro di piazza Dettori, Villa Muscas sono altri luoghi storici che verranno interessati da lavori di manutenzione», afferma il, sindaco Massimo Zedda. L’Auditorium e Villa Muscas sono due edifici comunali, chiusi da tempo e finiti nelle sabbie mobili burocratiche.

«Stiamo individuando inoltre – aggiunge - un’area incolta da riqualificare per essere destinata alla figura di Aldo Moro, statista ed ex presidente del Consiglio, assassinato dal terrorismo».

Non solo il centro storico cittadino. «Completeremo i lavori nelle strutture sportive di via Crespellani, a Su Planu, nel campo da calcio della scuola Gigi Riva e nel tetto della Chiesa di Sant’Elia, e – conclude Zedda - metteremo in sicurezza lo stabile adibito a oratorio della parrocchia di San Sebastiano a San Benedetto».

RIPRODUZIONE RISERVATA