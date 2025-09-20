VaiOnline
Sarule.
21 settembre 2025 alle 00:12

Finanziamenti per opere pubbliche, saranno ristrutturate le scuole elementari 

A Sarule tanti finanziamenti per interventi pubblici a partire dal restauro della chiesa del Rosario e dell’edificio scolastico. Il Consiglio comunale ha approvato una variazione al bilancio, assieme al nuovo regolamento per i contributi alle associazioni e sarà pubblicato l’avviso di richiesta di contributi per attività svolte e prossimi eventi. Approvata la variazione con 30 mila euro come quota di cofinanziamento per i lavori di restauro della chiesa del Rosario (già finanziati con 150 mila euro), 40 mila per gli inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati a cura del servizio sociale, 221 mila per la ristrutturazione delle scuole elementari che si aggiungono ai 165 mila euro di fondi regionali dello scorso anno. E ancora, 25 mila euro per i Patti di collaborazione, e 40 mila per il rifacimento di cartellonistica e segnaletica stradale verticale e orizzontale. Inoltre, piantati due ulivi in piazza San Michele per l’arrivo del nuovo parroco. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

