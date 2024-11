Finanziamenti per Masainas e S. A. Arresi 

Riqualificazione degli impianti sportivi: la Regione ha approvato la graduatoria per i finanziamenti rivolti agli enti locali della Sardegna per la realizzazione di interventi della fascia numero 3 che riguarda i Comuni sotto i 5000 abitanti.

Un milione di euro andrà a Masainas per l’ampliamento delle tribune, e per l’efficientamento energetico e l’adeguamento del complesso sportivo del paese. «Siamo entusiasti - fa sapere il sindaco Pittoni – per essere stati inclusi tra i beneficiari. Potremo effettuare il rifacimento delle tribune con copertura degli spalti con pannelli solari e sistemazione delle vecchie tribune del campo da tennis». Soddisfazione anche a Sant’Anna Arresi, come fa sapere l’assessore ai Lavori pubblici Valerio Lecca, per i 500 mila euro che saranno destinati alla palestra della scuola Taddeo Cossu, «È una grande gioia per noi apprendere che siamo stati finanziati, – dice – oltretutto la realizzazione di questo palazzetto era un po’ un sogno nel cassetto, inserito anche nel programma elettorale; quindi, non possiamo che essere doppiamente contenti».

L’assessora regionale allo Sport Ilaria Portas commenta: «Sono molto soddisfatta della ricaduta che il bando impianti sportivi dell'assessorato dello Sport ha avuto su tutto il territorio isolano ma anche della ricaduta sul nostro Sulcis: I 6 milioni e mezzo divisi tra Carbonia, Iglesias, Sant'Antioco, Masainas e Sant'Anna Arresi permetteranno il miglioramento e l'efficientamento di impianti già utilizzati ma bisognosi di interventi. Più sicurezza e più sport nei territori».

RIPRODUZIONE RISERVATA