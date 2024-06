Finanziamenti per l’insularità 

Un pacchetto di emendamenti al dl Coesione, a firma dei senatori del Pd Marco Meloni e Antonio Nicita, è stato presentato per i comuni della Sardegna e della Sicilia e per le isole minori. Tra le altre cose, gli emendamenti presentati prevedono il finanziamento del fondo insularità, istituito su proposta Pd nella legge di bilancio 2023, un’integrazione del fondo per l'emergenza siccità in Sardegna e in Sicilia, la possibilità per i comuni insulari di poter impegnare le economie di gara in progetti di rigenerazione urbana.

Più in generale, nei provvedimenti viene previsto che il Fondo per il Sud, ribattezzato Fondo per il Sud e l'insularità, destini una quota specifica per il contrasto agli svantaggi dell’insularità nella programmazione 2021-27 in applicazione della riforma costituzionale dell’articolo 119 che ha inserito il superamento degli svantaggi dell'insularità tra i principi costituzionali.

