Finanza sostenibile Premio alla cantina  

Scelta tra le migliaia di aziende vinicole italiane, la cantina Santa Maria La Palma, storica azienda di Alghero nota per lo spumante Akenta, affinato sott’acqua, ha ricevuto il riconoscimento di “Miglior impresa del settore vitivinicoltura per la performance gestionale e affidabilità finanziaria con sede in Sardegna”, nell’ambito del premio “Industria Felix” Sole 24 Ore. Il premio nazionale per l’alta onorificenza di Bilancio è stato conferito in occasione della cerimonia, tenutasi presso l'aula magna Mario Arcelli dell'università Luiss Guido Carli di Roma, in un evento che celebra le imprese più virtuose e competitive d'Italia. Sostenibilità finanziaria, innovazione e capacità gestionali, i criteri su cui si è basata l’ analisi approfondita condotta dal Centro studi industria Felix che nella valutazione delle molteplici variabili legate alle dinamiche economico-finanziarie, ai trend dei pagamenti o ai beni patrimoniali di centinaia di aziende nel Paese ha scelto la cantina Santa Maria La Palma per la sua affidabilità economica. A dimostrarlo è il suo eccellente “Cerved Group Score”, ovvero la capacità di onorare gli impegni finanziari assunti. «La disponibilità di ottimi prodotti ci ha permesso di applicare delle nuove strategie commerciali finalizzate a portare importanti incrementi di marginalità», ha commentato Mario Peretto, presidente del CdA della Cantina. «Questa operazione ha permesso la conseguente crescita di tutti gli indici economici e finanziari, - aggiunge - premiati anche da questo riconoscimento nazionale che ci riempie di orgoglio e certifica il nostro lavoro».

