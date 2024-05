Finanza, la caserma La Caletta intitolata a Alessandro Ghiglieri 

Davanti al comandante regionale della Guardia di Finanza, il generale di brigata Claudio Bolognese, di quello provinciale il colonnello Alessandro Ferri, del Prefetto Giancarlo Dionisi e del sindaco di Siniscola, Gian Luigi Farris, ieri si è svolta la cerimonia di intitolazione della caserma della Gdf di La Caletta, sede della locale Tenenza alla memoria sottobrigadiere Alessandro Ghiglieri, nato a Ortueri nel 1884, arruolato nella Regia Guardia di Finanza nel 1903, insignito, nel 1908, della medaglia d’argento al valor Militare. Cerimonia a cui è seguita l’intitolazione della via adiacente alla caserma, in via Fiamme Gialle, decisa dall’Amministrazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA