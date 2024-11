Finals, l’Italia spinge Sinner 

Torino. Il giorno è arrivato. Un italiano comincia oggi le Atp Finals (una volta chiamate Masters) da favorito numero 1 e vincitore della classifica mondiale del tennis, cosa per cui sarà premiato sul campo della Inalpi Arena di Torino. Jannik Sinner sarà in campo (su Rai 2 e Sky) contro Alex De Minaur nella sessione serale, alle 20.30, quando sarà finito il match di doppio tra Granollers/Zeballos e Heliovaara/Patten. La giornata comincerà alle 11.30 con un altro doppio dello stesso gruppo “Mike Bryan”, Koolhof/Mektic contro gli australiani Purcell/Thompson. A seguire, Danill Medvedev contro Taylor Fritz, per il gruppo “Ilie Nastase” di cui fa parte Sinner,

L’entusiasmo

Per capire quale attesa ci sia a Torino per l’altoatesino, basta vedere gli allenamenti. Ieri, nell'ultimo giorno di training, Jannik Sinner ha ancora infiammato l'Inalpi Arena, già affollata di pubblico nel settore in cui è possibile assistere, con un apposito biglietto, agli allenamenti dei campioni. Dopo un'ora sul campo nel foyer del palazzetto a testare servizi, smash, dritti e rovesci con il norvegese Casper Ruud, una seconda sessione di allenamento nel campo centrale, dove al suo ingresso, il campione di casa ha scatenato un'ovazione sugli spalti. Un vero e proprio match, con cambi di campo, cori da parte dei sostenitori e bambini pronti a farsi autografare le ormai tradizionali palline da tennis giganti. Prima di loro, ad affrontarsi in sfide di test, sempre di fronte a un pubblico molto partecipe, anche gli altri tennisti in gara, con Carlos Alcaraz fra i più applauditi dopo l'idolo di casa.

