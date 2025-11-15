Finals, la sfida che tutti volevano 

Torino. È Jannik Sinner show alle Atp Finals di Torino. Per il terzo anno consecutivo conquista la finale del torneo dei “Maestri” al termine di una cavalcata inarrestabile, quattro vittorie su quattro partite e neanche un set perso. L'ultimo ad arrendersi allo strapotere dell'altoatesino è Alex De Minaur. La semifinale si è chiusa 7-5 6-2 dopo un'ora e 52 minuti di gioco. Un preambolo per quella che per tutti era la finale più attesa e più logica, contro Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha fatto il proprio dovere battendo il canadese Felix Auger Aliassime (rivelazione della Atp Finals essendo il semifinalista con il ranking più basso) per 6-2, 6-4 in un’ora e 24 minuti di gioco.

Gara dura

Non è stata però una passeggiata di salute per Sinner, nonostante i precedenti a senso unico (12 a zero). Il primo set si è aperto con l'italiano all'arrembaggio: subito due palle break, ma l'australiano le ha annullate. Nel secondo game è stato Sinner ad andare sotto, 0-40: con tre servizi magistrali ha recuperato e si è portato sull'1-1. Uno stoico De Minaur ha iniziato a schizzare da una parte all'altra del campo, firmando recuperi miracolosi che lo hanno tenuto a galla. Sinner non ha avuto problemi nei suoi turni di servizio ma ha patito in risposta su quelli dell'avversario, mai domo. La tensione è salita, il pubblico si è scaldato (lanciando anche fischi fuori contesto quando le immagini sul maxischermo hanno ripreso l'ingresso di Carlos Alcaraz all'Inalpi Arena). Sinner ha collezionato palle break, quella buona è stata l'ottava che lo ha proiettato sul 6-5. Chiudere a questo punto è stato un gioco da ragazzi: 7-5 in un'ora e sei minuti. Altra musica nel secondo set. Il fuoriclasse di San Candido ha alzato il livello, soffiando subito il servizio all'avversario. Trascinato dall'entusiasmo del pubblico, Sinner è entrato in modalità “Sinner” senza lasciare scampo ad un frastornato De Minaur. L'azzurro in granata ha cominciato il solito bombardamento da fondo campo. Il rovescio lungolinea è entrato nella difesa dell'australiano come un coltello nel burro. Il parziale di 24 punti a 8 ha sancito il 4-0 in pochi minuti. Partita chiusa? No, De Minaur ha la lotta nel dna e ha trovato la forza di spingersi a palla break. Ma è stato tutto invano. Sinner lo ha respinto indietro, senza appello. Il set si è chiuso 6-2, e tutti a casa.

Passi avanti

«Ho fatto un grande passo in avanti rispetto all'anno scorso», ha detto nel post-partita. «Quest'anno se mi vedo giocare devo dire che servo meglio e gioco meglio. Mi auguro che sia una bellissima finale con un livello di tennis molto alto. Per far questo ci saranno due giocatori in forma. Che vinca il migliore e che sia una partita bella, poi vediamo come va». Poi ha aggiunto: «La stagione è stata incredibile, a prescindere da come sono partito. E poi tutte le cose succedono perché c'è sempre un piccolo perché. Parigi l'ho persa come l'ho persa, ma forse per questo poi ho vinto Wimbledon, Shanghai forse è andata così per poi fare questo filotto, non si sa. E finire questa stagione incredibile con un'altra finale è bellissimo, soprattutto finire qua a Torino, quindi sono super contento».

