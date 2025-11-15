VaiOnline
Tennis.
16 novembre 2025 alle 00:17

Finals, la sfida che tutti volevano 

Alle 18 Sinner e Alcaraz si ritrovano di fronte per il titolo di “Maestro” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Torino. È Jannik Sinner show alle Atp Finals di Torino. Per il terzo anno consecutivo conquista la finale del torneo dei “Maestri” al termine di una cavalcata inarrestabile, quattro vittorie su quattro partite e neanche un set perso. L'ultimo ad arrendersi allo strapotere dell'altoatesino è Alex De Minaur. La semifinale si è chiusa 7-5 6-2 dopo un'ora e 52 minuti di gioco. Un preambolo per quella che per tutti era la finale più attesa e più logica, contro Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha fatto il proprio dovere battendo il canadese Felix Auger Aliassime (rivelazione della Atp Finals essendo il semifinalista con il ranking più basso) per 6-2, 6-4 in un’ora e 24 minuti di gioco.

Gara dura

Non è stata però una passeggiata di salute per Sinner, nonostante i precedenti a senso unico (12 a zero). Il primo set si è aperto con l'italiano all'arrembaggio: subito due palle break, ma l'australiano le ha annullate. Nel secondo game è stato Sinner ad andare sotto, 0-40: con tre servizi magistrali ha recuperato e si è portato sull'1-1. Uno stoico De Minaur ha iniziato a schizzare da una parte all'altra del campo, firmando recuperi miracolosi che lo hanno tenuto a galla. Sinner non ha avuto problemi nei suoi turni di servizio ma ha patito in risposta su quelli dell'avversario, mai domo. La tensione è salita, il pubblico si è scaldato (lanciando anche fischi fuori contesto quando le immagini sul maxischermo hanno ripreso l'ingresso di Carlos Alcaraz all'Inalpi Arena). Sinner ha collezionato palle break, quella buona è stata l'ottava che lo ha proiettato sul 6-5. Chiudere a questo punto è stato un gioco da ragazzi: 7-5 in un'ora e sei minuti. Altra musica nel secondo set. Il fuoriclasse di San Candido ha alzato il livello, soffiando subito il servizio all'avversario. Trascinato dall'entusiasmo del pubblico, Sinner è entrato in modalità “Sinner” senza lasciare scampo ad un frastornato De Minaur. L'azzurro in granata ha cominciato il solito bombardamento da fondo campo. Il rovescio lungolinea è entrato nella difesa dell'australiano come un coltello nel burro. Il parziale di 24 punti a 8 ha sancito il 4-0 in pochi minuti. Partita chiusa? No, De Minaur ha la lotta nel dna e ha trovato la forza di spingersi a palla break. Ma è stato tutto invano. Sinner lo ha respinto indietro, senza appello. Il set si è chiuso 6-2, e tutti a casa.

Passi avanti

«Ho fatto un grande passo in avanti rispetto all'anno scorso», ha detto nel post-partita. «Quest'anno se mi vedo giocare devo dire che servo meglio e gioco meglio. Mi auguro che sia una bellissima finale con un livello di tennis molto alto. Per far questo ci saranno due giocatori in forma. Che vinca il migliore e che sia una partita bella, poi vediamo come va». Poi ha aggiunto: «La stagione è stata incredibile, a prescindere da come sono partito. E poi tutte le cose succedono perché c'è sempre un piccolo perché. Parigi l'ho persa come l'ho persa, ma forse per questo poi ho vinto Wimbledon, Shanghai forse è andata così per poi fare questo filotto, non si sa. E finire questa stagione incredibile con un'altra finale è bellissimo, soprattutto finire qua a Torino, quindi sono super contento».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’intervista

Cani: «Potevo morire, l’odio social su di me non è giustificabile»

L’assessore domani non sarà a Roma: «Mi è stato consigliato un po’ di riposo» 
Lorenzo Piras
La protesta

Pescatori contro le pale eoliche

«L’offshore bloccherà le nostre barche e il nostro lavoro già in crisi» 
Stefano Garau
L’inchiesta

Conservatoria delle Coste: «I soldi ad associazioni con sedi senza elettricità»

Anche una giovane disabile e una 89enne tra gli ignari nominati rappresentanti legali 
Matteo Vercelli
Cronaca

Due persone indagate per l’omicidio di Marco Pusceddu

Nuovi interrogatori nelle caserme dei carabinieri di Iglesias e Ozieri 
Francesco Pintore
arte e salute

«Non siamo solo la nostra malattia»

Cagliari, al San Giovanni di Dio il ballo delle pazienti oncologiche 
Sara Marci
L’emergenza

«Cervi e daini hanno invaso le nostre aziende»

Allevatori e agricoltori disperati:  c’è chi vuole imbracciare il fucile 
Santina Ravì
Cronaca

I cinghiali invadono la Statale 131, ormai è emergenza

Fauna selvatica sulla strada: due incidenti nell’Oristanese 
Valeria Pinna
la giornata

Cento tonnellate di solidarietà

Successo della Colletta alimentare: duemila volontari sardi ieri nei market 
Umberto Zedda