Finals, en-plein azzurro 

Alle Wta Finals di Riad (1-8 novembre) e alle Atp Finals di Torino (9-16 novembre) l’Italia sarà presente in tutti i tabelloni. Con Jasmine Paolini (che sfiderà Sabalenka, Gauff e Pegula) e con la coppia formata dalla stessa toscana e Sara Errani in Arabia Saudita. Con (almeno) un singolarista, Jannil Sinner, con Andrea Vavassori e Simone Bolelli in doppio nell’appuntamento piemontese.

Match decisivo

Ieri, vincendo il match d'esordio al Masters di Parigi /6-2 6-4 al messicano Santiago Gonzalez e all'olandese David Pel) i due azzurri hanno staccato il pass per le Finals. Ad aiutarli è stato indirettamente anche Luciano Darderi, che sullo stesso campo, in coppia con Francisco Cerundolo, ha sconfitto con un doppio 6-4 gli statunitensi Christian Harrison ed Evan King, numeri 8 sia della Race che del tabellone parigino. Ora gli azzurri si possono concentrare sugli ottavi del torneo di Parigi dove affronteranno l'austriaco Alexander Erler e Robert Galloway.

Impresa di Norrie

Ieri alla “Defense” più che la sconfitta di Flavio Cobolli con l’americano Ben Shelton (7-6, 6-3) la notizia è quella di Carlos Alcaraz che per conservare il primato Atp deve adesso sperare che Sinner non sollevi il trofeo. L’ha battuto in tre set il britannico Cameron Norrie in tre set per 4-6, 6-3, 6-4. Una grande chance per Jannik Sinner che oggi debutterà contro il belga Zizou Bergs (41 Atp). Nel “derby dei Lorenzo”, invece, Musetti cercherà punti utili per Torino proprio contro un torinese doc come Sonego. Ieri Auger-Aliassime, suo rivale diretto ha vinto contro Comesana.

