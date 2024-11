Finals, a Sinner basta poco 

Torino. La vittoria garantirebbe il primo posto ma per il semplice passaggio del turno basta anche meno. Oggi alle Atp Finals di Torino scende in campo (alle 20.30 alla Inalpi Arena) Jannik Sinner per il terzo e conclusivo match del girone. Forte di due vittorie ottenute nei primi due match, può anche perdere in tre set o in due (ma con non più di 4 game di scarto complessivo). Oppure sperare che l’americano Fritz si comporti da “amico” perdendo contro De Minaur alle 14. Sarebbe un risultato che promuoverebbe già Sinner alla semifinale, anche perdendo in due set contro un Daniil Medvedev indecifrabile. Il moscovita, ex numero 1 o oggi 4 del mondo, ha ritrovato contro l’australiano le certezze incrinate nel match perse con l’americano e può pur sempre vantare un bilancio pari (7-7) con l’altoatesino, al netto del match non conteggiato nel Six Kings Slam (6-0, 6-3 per Jannik) quattro settimane fa.

Zverev raddoppia

Nel gruppo “Newcombe” risalgono le quotazioni di Carlos Alcaraz, che ha sconfitto in due set - 6-3, 7-6 (8) - il russo Andrei Rublev. Lo spagnolo si è presentato in campo con un cerotto sul naso e la maglietta impregnata di crema balsamica per poter respirare meglio a causa della sindrome influenzale che lo ha debilitato negli ultimi giorni. Non ha avuto vita facile, ma è riuscito a spuntarla grazie alla classe, alle variazioni di ritmo e alle palle corte, la "specialità della casa". Ora sarà decisiva la sfida di domani con Alexander Zverev, che ieri ha superato Casper Ruud per 7-6(3), 6-3.

Doppio amaro

Intanto nel torneo di doppio è arrivato il primo passo falso nel torneo per la coppia azzurra Simone Bolelli-Andrea Vavassori. Dopo l'esordio vincente sono stati sconfitti in due set dai tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz. Il punteggio finale è stato 7-5 6-4. Il match è stato caratterizzato da scambi brevi e servizi dominanti. Nel primo set gli italiani hanno avuto tre palle break e non sono riusciti a concretizzarle, gli avversari ne hanno approfittato al dodicesimo gioco e hanno chiuso 7-5. Anche il secondo set è stato molto equilibrato, la prima palla break è arrivata all'ottavo game ed è stata sprecata dai tedeschi. Fatale è stato il decimo game. Domani gli azzurri si giocheranno il passaggio del turno con il croato Mate Pavic e il salvadoregno Marcelo Arevalo: chi vince passa. Oggi, nell’altro girone, saranno Koolhof/Mektic-Heliovaara/ Patten (11.30) e Grenollers/ Ceballos-Purcell/Thompson (18) gli ultimi match.

BJK Cup e pioggia

Intanto, un allarme meteorologico nel sud della Spagna ha portato ieri al rinvio del primo turno di apertura della Billie Jean King Cup tra Spagna e Polonia, spostato a domani alle 10. Oggi è in programma una doppia sfida per gli ottavi di finale: alle 10 Giappone-Romania, alle 17 Slovacchia-Usa. A Malaga, che sarà sede anche delle Finals di Coppa Davis, l'Italia di Tathiana Garbin (finalista nel 2023), farà il suo esordio direttamente nei quarti. Il primo match di Jasmine Paolini e compagne è fissato per sabato alle 10 contro Giappone o Romania. Meteo permettendo: ieri la situazione era già “seria”.

