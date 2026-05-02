«Finalmente una casa per le associazioni» 

Dopo tante richieste finalmente l’ex mattatoio di Santa Giusta, tra la zona artigianale e Cuccuru e Portu, cambierà aspetto e destinazione d'uso. L'enorme edificio, oggi fatiscente, diventerà un centro culturale d’eccellenza e la casa delle associazioni del paese. Dopo aver bocciato diverse volte il progetto, la Regione ha finalmente deciso di finanziare l'intervento.

Le risorse

La notizia del finanziamento di 760mila euro per la ristrutturazione dell'immobile è di qualche giorno fa e a questo fondo il Comune è pronto ad aggiungere altri 140mila euro. «Finalmente ci siamo riusciti - dichiara l'assessore ai Lavori pubblici, Pier Paolo Erbì - Dopo anni di porte in faccia, ora abbiamo i soldi per trasformare l'immobile e renderlo fruibile per la comunità. Per noi si tratta di un ottimo risultato. Non abbiamo mai mollato, la nostra insistenza nel voler ottenere i fondi è servita».

La storia

Nel 2022 è arrivata la prima bocciatura del progetto che l’amministrazione aveva presentato nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Non aveva raggiunto il punteggio minimo per essere finanziato, ecco perché non si era potuto fare nulla. Ma il Comune non si è arreso, continuando a richiedere le risorse «anche perché - spiega Erbì - non potevamo perdere i soldi già utilizzati per la progettazione». Poi il Comune ha partecipato al bando promosso dalla Regione rivolto agli enti locali per interventi di rigenerazione finalizzati alla riqualificazione e al riordino degli ambiti urbani. Il Comune chiedeva un finanziamento di 760mila euro. Da pochissimo è arrivata la notizia che il progetto è stato accettato. «Ora gli uffici si metteranno al lavoro - spiega ancora l'assessore Erbì - tra poco verrà pubblicato il bando di gara per affidare i lavori. Tra l'altro, dopo tanta fatica per ottenere le risorse, non possiamo perdere tempo».

L'altra opera

Il Comune fa sapere, inoltre, che il ministero dell’Istruzione ha finanziato la costruzione della palestra nella scuola secondaria di primo grado di via Copernico. Per un totale di 460mila euro. «Anche i nostri ragazzi, come quelli di altre scuole, potranno finalmente fare attività motoria al chiuso, senza doversi spostare da scuola», conclude l'assessore.

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