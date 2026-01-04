«Finalmente un impianto sportivo sicuro e moderno» 

Moderno e polivalente, ecco come sarà così il campo sportivo di Lotzorai. La stazione appaltante (Unione dei Comuni della Valle del Pardu) è pronta a indire la gara dell’intervento nell’impianto di via Olimpia. «Adesso entra finalmente nella fase operativa un intervento atteso da anni - afferma il sindaco, Cesare Mannini - Grazie a un finanziamento regionale di 870mila euro, Lotzorai potrà contare su un impianto moderno, sicuro ed efficiente, a servizio degli sportivi, delle associazioni e dell’intera comunità».

Il progetto prevede la messa in sicurezza delle strutture, il recupero dei locali esistenti, lavori di efficienza energetica e la riqualificazione complessiva dell’impianto. «L’intervento - aggiunge Mannini - consentirà anche di realizzare la prima palestra di arrampicata dell’Ogliastra, una struttura regolamentare che potrà ospitare attività sportive e competizioni». Il percorso è in dirittura d’arrivo e il sindaco pensa positivo: «È un risultato concreto che dimostra come una programmazione seria e un lavoro amministrativo costante possano trasformare le risorse intercettate in cantieri reali. Lo sport è un investimento sociale, educativo e turistico, e continueremo a lavorare per restituire a Lotzorai spazi adeguati, inclusivi e all’altezza delle esigenze del territorio». ( ro. se. )

