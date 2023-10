«Finalmente tutelano i nostri tartufi» 

A Laconi ogni anno si alzava la stessa protesta: campagne invase da chi racco glie i tartufi. Con problemi ai privati che si trovano i propri terreni danneggiati, alla viabilità visto che le auto invadono le strade di campagna, e all’ambiente perché il fungo con il tempo rischia di scomparire. Questa protesta si alzava sino allo scorso anno, visto che da questa stagione le cose dovrebbero cambiare.

La legge

Pochi giorni fa infatti il Consiglio regionale ha approvato la legge che disciplina la raccolta, coltivazione, commercializzazione e valorizzazione del tartufo. Un risultato che gli amministratori di Laconi attendevano da tempo. «Ora possiamo finalmente studiare i progetti per promuovere una delle nostre eccellenze, dopo aver chiesto più volte la regolamentazione per il prelievo – annuncia il sindaco Salvatore Argiolas – In paese ci sono periodi in cui si contano più raccoglitori di tartufi che turisti. Il Comune è da 20 anni che chiedeva una normativa».

I danni

Per la prima volta sarà obbligatorio rispettare le regole su quantità, aree e modalità di raccolta. Ma non solo, il tartufo potrà essere preso solo da chi avrà un patentino. «In questo modo la razzia finirà - spiega Argiolas - Tante volte molti raccoglitori di tartufi hanno persino manomesso le recinzioni dei terreni. Senza dimenticare poi che in tanti scavano con metodi sbagliati. Il tartufo in questo modo potrà diventare un prodotto di nicchia che avrà un’influenza anche sull’economia locale. Questa legge che abbiamo chiesto a gran voce sarà un volano per lo sviluppo e la crescita della comunità».

I benefici

Secondo l’Associazione dei tartufai della Sardegna questa nuova legge renderà il tartufo una risorsa sostenibile e aiuterà a promuovere un sistema economico «Soprattutto a Laconi e nel Sarcidano - spiega il presidente, Mirko Ferralis - Uno degli aspetti più importanti che rende questa legge moderna è legato al fatto che non stabilisce solo una quantità limite di raccolta, ma prevede che di anno in anno si determini, là dove fosse necessario, la quantità massima da raccogliere per le diverse specie di tartufo». Per far rispettare le regole ci vorranno però dei controlli. «Sarà la Regione - conclude Ferralis - a stabilire chi dovrà occuparsene».

RIPRODUZIONE RISERVATA