«Finalmente torniamo nelle nostre case»

Dopo due anni e mezzo di attesa, finalmente si ritorna a casa. Sono stati assegnati dieci alloggi nelle ex Casermette, rimessi a nuovo al termine dei lavori di riqualificazione. Le case ristrutturate sono complessivamente dodici, suddivise in tre diversi stabili. Il primo blocco è così giunto al termine e, intanto, sono già iniziati gli interventi per ultimare la ristrutturazione degli altri alloggi. Gli inquilini hanno già visitato le loro case. Tra qualche giorno ci andranno a vivere. Mancano solo pochi passaggi burocratici. «Siamo felicissimi per questa notizia – affermano Rita Sulis e Marco Ledda – gli alloggi sono accoglienti e sicuri. Prima c’erano infiltrazioni di umidità è un forte degrado delle strutture».

Gli inquilini

Gli inquilini possono tirare un sospiro di sollievo dopo anni di incertezze, come racconta Marco Ledda: «Abbiamo vissuto, per oltre due anni, una situazione un po’ complicata, fra traslochi e cambio casa, ma adesso ci è stata assegnata una casa nuova e confortevole dotata di ogni comfort. Dopo tante difficoltà aspettavamo questo momento, ovvero avere una casa tutta nostra, per me e per la mia famiglia». Fra le persone più felici c’è anche Rita Sulis, che tornerà in possesso della sua casa dove viveva da anni con un fratello disabile. «Aspettavamo questo momento da molto tempo e finalmente possiamo fare ritorno nella nostra vecchia casa – ha spiegato Rita Sulis – tra quelle mura ci sono tutti i nostri ricordi. La prima sensazione è stata davvero fantastica, quando ci hanno avvisato ho provato una grande emozione. L’attesa è davvero finita. Noi in questi ultimi anni abbiamo vissuto in un appartamento a Col di Lana. E, in verità, non vedevamo l’ora di ritornare nella nostra casa. Adesso speriamo che vengano sistemate anche le altre abitazioni nell’ambito del secondo lotto dei lavori. Ci sono altre famiglie che aspettano di ritornare nelle loro case dopo tanti anni di attesa».

Il Comune

Anche sul fronte amministrativo, c’è molta soddisfazione per il traguardo raggiunto nelle ex Casermette. «Non ci sono parole – ha commentato Giorgia Cherchi, l’assessora al Patrimonio – per descrivere l’emozione dei bambini e della loro famiglie quando hanno visto la loro casa, finalmente un ambiente sano e confortevole. È stato un lavoro di sinergia fra ufficio patrimonio e lavori pubblici. Ma questo è stato possibile anche grazie all’assessorato regionale ai Lavori pubblici che ha permesso, per mezzo di una delibera di Giunta, di andare in deroga per quelle famiglie regolarmente contrattualizzate prima dell’inizio lavori».

