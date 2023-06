Finalmente si illumina il Castello  

Fra dimenticanze e problemi, storia e presente, il Castello di Serravalle domina ancora questa città. Fino a qualche mese fa un impianto di illuminazione ne disegnava il profilo durante la notte. Non che fosse proprio il massimo, visto che si vedeva appena il contorno delle mura. Ma almeno ne dava un’idea, sino a quanto anche quelle poche luci si sono spente per un’acquazzone.

Poi, rimaneva tutto il resto: camminamenti da mettere in sicurezza, torri che necessitavano di una stabilità dimenticata. Risultato: castello a lungo inaccessibile per ragioni di sicurezza, risorsa possibile eppure non gestibile perché nessuno ha ancora pubblicato un bando.

Illuminazione

Dopo lunghi mesi di lavori, ora sembra profilarsi una svolta, con l'imminente avvio dell'ultima parte dell'opera, che riguarderà il ripristino dell'illuminazione notturna. «Il maltempo dello scorso autunno ha dato il colpo di grazia al sistema esistente - spiega il vicesindaco Federico Ledda - qualche faro era sopravvissuto ma nelle ultime settimane ha ceduto. Ora provvederemo a ripristinare l'intero sistema di illuminazione e proprio adesso che si stanno concludendo i lavori sui camminamenti, che consentiranno l'accesso al Castello in tutta sicurezza».

Tutto dovrebbe essere sistemato entro le prossime settimane, così da rendere accessibile la fortezza proprio nel mezzo dell'estate.

Il nodo appalto

Ma rimane nei piani dell'amministrazione la necessità di studiare un appalto che consenta il pieno utilizzo della struttura e la sua piena restituzione alla città ed al suo presente. Potrà essere luogo di cultura, ospitare manifestazioni di livello che esaltino il suo ruolo nella città e nell'Isola? Oppure, in questa Bosa “da bere”, fra feste di birra e vini, sarà solo il futuro palcoscenico di notti all'insegna del bicchiere? «Per ora è importante restituire la fortezza che fu dei Malaspina alla città cui è straordinariamente legato - conclude Federico Ledda - Questo è il nostro attuale impegno ed a breve illuminarmi il Castello dandogli quella giusta sottolineatura che merita».



