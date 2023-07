«Finalmente si corre la mia Ardia» 

Ancora qualche ora e sarà Ardia. L’attesa che si respira in paese è quella di sempre, carica di emozioni. Come quelle del capocorsa Marco Mongili che oggi, intorno alle 19, darà il via alla corsa da Su Frontigheddu accompagnato da sas pandelledas Pier Giuseppe Spada e Alessandro Nieddu.

Il rito

«Sono tranquillo – afferma Mongili - e spero davvero che il mio voto venga sciolto con una bella Ardia e soprattutto che vada tutto bene». Oggi alle 18 in piazza San Giovanni la consegna de sas Pandelas, alle 18.30 tutti nel santuario per la corsa con protagonisti i cavalieri, i fucilieri e la banda musicale di Ales.

La fede

Una festa per i sedilesi che non è “solo” corsa equestre. L’aria che rende questa ricorrenza unica è dovuta alla grande devozione che si nutre nei confronti del santo imperatore. La stessa fede profonda che anima i cavalieri, ma soprattutto le componenti del consiglio di San Costantino con a capo la prioressa Maria Laura Atzas. Hanno l’importante compito di preparare ogni cosa in maniera puntuale e attenta, partecipando a tutte le funzioni religiose. Un compito che termina il 31 agosto con l’ultima messa della novena.

Le sensazioni

«Le sensazioni sono meravigliose – afferma Maria Laura Atzas - non pensavo si potesse provare quello che sto vivendo, è qualcosa di indescrivibile. In quest’ultimo periodo ancora di più, la grandezza di San Costantino è sopra ogni cosa. Ti rendi conto che lui c'è sempre, ma in determinati momenti lo senti ancora di più». Oltre ad Atzas il consiglio è composto da Daniela Farci, Monica Salaris, Sonia Manca, Simona Manca, Sara Delogu, Angela Atzas, Eliana Pia, Daniela Pintus.

Le celebrazioni

Oggi le messe sono iniziate prestissimo sia nel Santuario come in parrocchia, ma la funzione religiosa più importante è quella delle 11 con la celebrazione nel Santuario accompagnata dal coro parrocchiale San Francesco con all’organo Nicola Norio. Messe poi alle 16, 17 e 18 nel Santuario. Domani, dopo l’Ardia del mattino, la messa, poi alle 18.30 in parrocchia vespri e processione di San Costantino accompagnata dalla banda musicale di Monastir.

La sicurezza

Ieri mattina ci sono stati gli ultimi controlli sulla pista e nell’anfiteatro di San Costantino da parte del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, che ha dato l’ultimo via libera.

La diretta

Oggi Videolina trasmette in diretta non solo la corsa (inizio alle 18) ma anche la solenne concelebrazione che si svolge nel santuario con inizio alle 11.

