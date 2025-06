«Non era più tollerabile che così tanti casi di violenza sugli arbitri potessero passare indifferenti». Andrea Melis, dal 2021 presidente della sezione Aia di Cagliari e di recente confermato per un secondo mandato, applaude la svolta di fine giugno della modifica dell'articolo 583-quater del Codice penale, che ha equiparato di fatto i direttori di gara a pubblici ufficiali. «Ora chi compie atti di violenza, anche minimi, nei confronti degli arbitri rischia le stesse pene di chi aggredisce gli agenti di pubblica sicurezza, compreso il carcere fino a 16 anni», segnala Melis, che a inizio maggio ha partecipato agli Stati generali dello sport a Roma con un intervento proprio sul tema delle violenze verso gli arbitri. «Ho avuto la grande opportunità di esporre un tema così centrale, con l'ausilio anche dei video, davanti al vicepremier Antonio Tajani e a tanti parlamentari. La modifica credo fosse indispensabile, non solo per tutelare gli arbitri ma pure per tutti gli addetti ai lavori: calciatori, dirigenti, presidenti di società e allenatori, che tanto fanno per portare avanti uno degli sport più amati quale è il calcio. Tanti di loro mi hanno detto: “Finalmente si cambia”». ( r.sp. )

RIPRODUZIONE RISERVATA