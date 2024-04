Finalmente rossoblù la nuova sfida  di Matteo Mancosu 

Una carriera da 229 gol e la voglia di fare sempre più nel calcio, ora che allena i ragazzi. Matteo Mancosu ha smesso un anno fa, dopo aver giocato dalla Serie A all'Eccellenza fino alla Mls: oltre 20 anni in campo e tanta esperienza al servizio del suo nuovo ruolo, in una famiglia di calciatori coi fratelli Marco e Marcello. «Mio padre ci ha indirizzati verso il calcio: è andata bene», afferma in studio a “Il Cagliari in Diretta” su Videolina e Radiolina. «Siamo riusciti a giocare tutti da professionisti, con grandi soddisfazioni. Quando Marco è tornato al Cagliari è stata una gioia incredibile, l'ho saputo dai social e l'ho chiamato subito perché non mi aveva detto nulla».

Rossoblù mancato

Matteo Mancosu, rispetto a Marco, non ha giocato nel Cagliari. Ma ora lo allena, nell'Under-15: «Un po' è un rimpianto, mi sarebbe piaciuto. Dopo l'anno a Trapani con 26 gol in Serie B parlai col direttore sportivo dell'epoca Marroccu, poi non se ne fece nulla. Ora ci alleno e mi fa piacere: è un'età particolare, a 14-15 anni proviamo a formare i ragazzi come cittadini oltre che come calciatori. Sta andando bene: siamo ai playoff». Il Cagliari lo segue da tifoso: era a vederlo con l'Inter, a San Siro dove segnò nel 2016 in Milan-Carpi. «Le ultime tre prestazioni incredibili hanno dato una gran iniezione di fiducia: spero che col Genoa, salvo, le motivazioni facciano la differenza. Giocare a San Siro, soprattutto di notte, sembra un videogame per gli effetti che ci sono: stadio unico».

La carriera

I gol Matteo Mancosu li ha sempre fatti e continua a farli tuttora: gioca nel 360 GG a calcio a 8, ha vinto il campionato con ben 110 gol in squadra con Andrea Cossu e Francesco Pisano fra gli altri. «È più simile al calcio che al futsal, ora faremo le finali». Il suo anno migliore è stato col Trapani 2013-2014 in Serie B, poi ha segnato all'esordio in Serie A col Bologna contro la Lazio nel 2015 («Speciale: nel giorno del compleanno di Marco, all'Olimpico»). E ha fatto due anni e mezzo in Mls al Montréal Impact: «Esperienza fantastica, in coppia con Drogba. Ero al Bologna e Di Vaio me lo consigliò, perché il proprietario è lo stesso: bellissimo».

RIPRODUZIONE RISERVATA