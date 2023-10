Finalmente ristrutturano Casa Palazzi  

La casa natale dell'artista Bernardino Palazzi situata nella parte alta del Corso Garibaldi a Nuoro (risanata con un intervento da parte di Asl e Comune di Nuoro)è ora in fase di ristrutturazione. L'edificio da tempo pericolante e rifugio di piccioni e topi che per due anni hanno tormentato i vicini a causa di pulci e parassiti trasportati dagli “inquilini” causando forti dermatiti negli abitanti, ora sta per rinascere.

Le condizioni erano disperate: l'esterno era stato messo in sicurezza tramite ponteggi, all'interno il pavimento era crollato e l'intonaco sbriciolato. Il tutto invaso dal guano. Oltre alle mura perimetrali, poco rimaneva dello splendore di quell'enorme abitazione. Il 12 luglio si è potuto iniziare con la prima fase di ristrutturazione, dopo l'acquisto dell'immobile da parte della famiglia Brau. L'impresa esecutrice Ediltecno srl di Nuoro insieme al geometra Francesco Maddanu si impegneranno inoltre alla rimozione delle barriere architettoniche. Tra i cittadini c'è chi auspica nell'affissione di una targa che ricordi il celebre pittore, autore dei dipinti Deposizione (risalente al 1964) e I discepoli di Emmaus del 1972, entrambi custoditi nella vicina Cattedrale di Santa Maria della Neve, della qualde quest'anno ricorrono i 150 anni dalla sua consacrazione.