«Finalmente rinasce il Collegio» 

Nuova vita per lo storico Ginnasio Carta-Meloni. Dopo la chiusura oltre venti anni fa, quando ancora era attivo il liceo Linguistico e il Tecnico per il turismo, ora arriva un finanziamento della Regione per ristrutturarlo e riqualificarlo: 2 milioni di euro a valere sulla Programmazione territoriale “La Sapienza del villaggio”. Fucina di insegnamento per tanti giovani sardi, prima gestito dai padri Scolopi poi dai Salesiani, nel 1976 Diego Are lo trasformò in liceo Linguistico. Ora però presenta i segni del tempo, con il tetto a pezzi, infiltrazioni d’acqua, quindi tutte le pertinenze che hanno necessità immediata di un restauro.

La svolta

L'amministrazione comunale, guidata da Antonello Cadau, ha ratificato il documento di indirizzo alla progettazione dopo l’approvazione dell’Unione Montiferru-Alto Campidano. Seguiranno poi gli ulteriori passaggi amministrativi, l’affidamento del progetto di fattibilità, quindi le autorizzazioni necessarie e la partenza dei lavori. Sarà rifatto l’intero tetto e la messa in sicurezza di tutta l’area dello stabile, per dare nuovo smalto al Collegio, come lo chiamano i lussurgesi. Un’ala dell’edificio diventerà uno spazio polivalente di aggregazione sociale e culturale ospitando start-up, legate alla creatività e innovazione.

I commenti

«Le opere segneranno la rinascita di questo luogo così caro alla nostra comunità e a tutti coloro che vi hanno studiato – sottolinea il sindaco – È anche un segnale di grande speranza, un primo passo verso il recupero dell’intera struttura che intendiamo utilizzare destinandola via via alle esigenze del comune e del territorio».

Il consigliere regionale Diego Loi che si è speso per catalizzare il finanziamento: «È il risultato del lavoro di tanti anni e di tante persone, che hanno creduto in questo sogno che inizia ora a prendere forma. La riqualificazione del Carta-Meloni è un progetto più profondo di rilancio di Santu Lussurgiu e del territorio, che evidenzia l’importanza delle esperienze di crescita comunitaria e culturali basate sull’istruzione come fu l’ex Collegio».

“Sapienza del villaggio”

È uno dei progetti cardine di sviluppo della “Sapienza del villaggio” che interessa Montiferru, Alto Campidano e Planargia, per cui sono stati stanziati 22 milioni di euro per rafforzare le comunità nel loro sistema produttivo, nella valorizzazione del paesaggio e dei percorsi ambientali, nella promozione attraverso i canali mediatici degli attrattori culturali e identitari.

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