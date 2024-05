Finalmente l’acqua arriva nel Sarrabus per gli agrumeti 

Il bocchettone che fa uscire l’acqua da una delle 142 opere di presa aziendale installate lungo gli agrumeti di Muravera e Villaputzu viene azionato tramite un telecomando alle 11 del mattino. L’acqua dolce arriva dalla località di Prosciumini (Villaputzu) tramite una condotta di tubi interrata (passa sotto il letto del Flumendosa) lunga dodici chilometri. È il nuovo sistema di irrigazione pubblica inaugurato ieri mattina dal Consorzio di Bonifica della Sardegna meridionale e costato 2,4 milioni di euro. Un sistema che dovrebbe consentire di salvare (in parte) le arance di Muravera e di contrastare il fenomeno della salinità delle falde acquifere.

La svolta

«Quest’opera – chiarisce subito Efisio Perra, presidente del Consorzio di Bonifica – non risolve strutturalmente il problema dell’irrigazione del Sarrabus però è un primo importante passo. Per chiudere il cerchio occorre realizzare il secondo lotto, e cioè un sistema che consenta di prelevare l’acqua dall’alto Flumendosa e di coprire 230 ettari. Servono altri sei milioni di euro, ci appelliamo alla Regione».

Col primo lotto, intanto, potranno essere soddisfatte le esigenze di circa trecento agrumicoltori per un totale di cinquanta ettari e una capacità massima di cinquanta litri al secondo «senza in ogni caso - precisa l’ingegnere del Consorzio Andrea Mandras – alcun disagio per Villaputzu, il vantaggio è per tutti e in più si evita di emungere dalla falde». Per utilizzare il nuovo sistema irriguo basterà richiedere una tessera: «Sarà attiva dalla prossima settimana – aggiunge Perra – mentre da lunedì provvederemo a fornire tutte le informazioni utili. Per l’allaccio abbiamo stimato un costo di circa duecento euro l’anno per ettaro, a prescindere dal consumo».

Le reazioni

Per gli agricoltori «è senz’altro un’opera positiva – dice Mario Sestu, 80 anni – quel che serve davvero però è il secondo lotto. E poi, dal momento che noi agricoltori abbiamo una certa età, si faccia di tutto per semplificare le procedure, non sempre la digitalizzazione è la soluzione migliore».

Sulla necessità del secondo lotto tutti d’accordo: «Sarebbe l’intervento risolutivo per il Sarrabus – sottolinea Sandro Porcu, sindaco di Villaputzu e consigliere regionale – insisteremo affinché si faccia al più presto. Intanto un grazie per questo primo intervento strategico». Sulla stessa linea Michele Secci, consigliere di Muravera con delega all’agricoltura: «È giunto il momento che ci venga restituita l’acqua per che per decenni il Sarrabus ha donato ad altri territori e questo è possibile utilizzando il sistema delle dighe del Flumendosa, quello previsto appunto dal secondo lotto. Intanto un grazie al Consorzio e agli agricoltori per la pazienza che hanno avuto in questi anni, durante la fase dei lavori».

Per Giorgio Demurtas, presidente della Coldiretti Cagliari, «oggi è un bel giorno per il Sarrabus ma, oltre che al secondo lotto, si inizi a pensare ad un invaso sul Picocca. Con la pioggia di ieri, ad esempio, l’acqua non sarebbe andata persa. I sindaci di Muravera, Villaputzu, San Vito e Castiadas facciano presente questa necessità, per il futuro delle arance è indispensabile implementare in ogni modo il sistema irriguo». Proprio per questo «ci si batta – conclude Demurtas – anche per il riutilizzo delle acque reflue. L’agricoltura va avanti solo dove c’è l’acqua, non c’è più tempo da perdere».