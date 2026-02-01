finalmente la vera torres 

Ternana 0

Torres 2

Ternana (3-4-1-2) : D’Alterio; Donati, Maestrelli (25’ st Pettinari), Martella; Ndrecka, Vallocchia (38’ st McJannet), Majer (16’ st Leonardi), Kerrigan (1’ st Garetto); Orellana (25’ st Panico); Dubickas, Ferrante. In panchina Morlupo, Delibra, Kurti, Pagliari,Tripi, Meccariello, apuano, Aramu, Proietti. Allenatore Liverani.

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Baldi, Antonelli, Nunziatini; Zecca, Brentan (37’ st Liviero), Mastinu (16’ st Masala), Zambataro; Di Stefano (40’ pt Idda), Sala; Diakite (1’ st Sorrentino). In panchina: Marano, Bonin, Dumani, Fabriani, Zanandrea. Allenatore Greco.

Arbitro : Totaro di Lecce.

Reti : pt 37’ Diakite (r); st 40’ Liviero.

Note : espulso al 39’ Nunziatini (doppia ammonizione); ammoniti Nunziatini, Maestrelli, Zecca.

Terni. Eccola la Torres ammirata nelle ultime due stagioni. Segna, resiste in 10 nella ripresa e colpisce nel finale per un 2-0 pesantissimo sul campo della Ternana. La terza vittoria in campionato consente ai rossoblù di agganciare al terzultimo posto il Perugia.

Le scelte di Greco

La Torres arretra Mastinu a centrocampo per compensare l’assenza per squalifica di Giorico e utilizza Diakite come centravanti al posto dello squalificato Musso, mentre sulla trequarti va Sala insieme a Di Stefano con Zecca di nuovo sulla fascia destra e Zambataro a sinistra. La novità assoluta è la presenza nel terzetto della retroguardia di Matteo Baldi, difensore appena arrivato dalla Juve Stabia. Una volta in dieci, via una punta e dentro un difensore (Idda). Azzeccati pure i cambi a centrocampo (Liviero ha firmato il 2-0) per ridare freschezza e velocità alla squadra che ha speso molto per compensare l’inferiorità numerica dopo l’espulsione di Nunziatini.

Primo tempo

Subito Majer da fuori con bolide sotto la traversa ma Zaccagno vola e sventa. La Torres risponde con Zecca che crossa da destra, Diakite in area serve Sala che tira angolato ma con poca forza. Al 14’ Diakite copre in area su Orellana e lo tocca quasi sulla linea: l’arbitro fischia il rigore, la Torres chiede di vedere le immagini e ha ragione perché l’arbitro converte il fischio in punizione dal limite.

Grande azione sulla sinistra della Ternana al 27’ con Orellana che in area si gira e tira ma Zaccagno gli va incontro e respinge. Al 33’ Baldi alza il pallone a campanile e lo mette in area dove Zambataro ha un gran controllo e viene atterrato da Maestrelli. L’arbitro fischia il rigore: Diakite manda angolatissimo dove il portiere, pur intuendo, non arriva. Al 39’ fallo di Nunziatini su Orellana: l’arbitro tira fuori il cartellino, è il secondo giallo che significa espulsione. La Ternana assedia l’area ma i giocatori sassaresi fanno massa e respingono i tiri.

Secondo tempo

Il tecnico Liverani chiede di nuovo l’Fvs in apertura per un contatto sospetto e spreca la seconda e ultima chiamata. Al 65’ doppia respinta di Zaccagno sui tiri ravvicinati di Orellana e Ferrante. Aumentano le mischie in area ma la Torres riparte bene e dopo l’occasione mancata da Lunghi all’85’ Sorrentino va via a sinistra e dà la palla al neo entrato Liviero che da centro area raddoppia.

RIPRODUZIONE RISERVATA