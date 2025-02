finalmente la leonardo 

Dal Modena Cavezzo al Modena Cavezzo. Dopo un intero girone la Leonardo ritrova il successo nella diciannovesima giornata di Serie A2 Élite. Al PalaConi gli arancioneri si sono imposti per 2-1 nello scontro salvezza grazie al gol segnato da Piccioni a 5’ dalla fine. I cagliaritani non conquistavano i tre punti dalla gara d’andata contro gli emiliani del 9 novembre. Oltre tre mesi dopo la squadra di Petruso può tornare a festeggiare.

La partita

Quello tra Leonardo e Modena Cavezzo è uno scontro diretto delicatissimo in chiave salvezza e non è un caso se quasi tutto il primo tempo resta a lungo bloccato sullo 0-0. È Marcio Garcia a portare in vantaggio i cagliaritani al 17’ con un gol direttamente dalla propria metà campo, punendo l’iniziativa offensiva del portiere ospite Juninho. L’1-0 regge fino alla metà del secondo tempo, quando il Modena Cavezzo pareggia con il destro piazzato di Sansone dalla distanza.

La Leonardo però reagisce e torna avanti a 5’ dalla fine: Atzeni in contropiede attira su di sé tutta la difesa emiliana e imbuca per Piccioni, che davanti a Juninho controlla e con il pallonetto mancino insacca il gol del 2-1. Il Modena si gioca la carta del portiere di movimento ma la Leonardo regge nonostante l’espulsione per doppio giallo di Atzeni a meno di quattro minuti dalla sirena. Al triplice fischio il PalaConi può festeggiare il ritorno alla vittoria dei cagliaritani e l’aggancio in classifica proprio al Modena, in attesa della decisione del giudice sportivo in merito alla gara non disputata dalla squadra di Petruso contro la CDM Futsal a causa del ritardo del volo partito dalla Sardegna.

Domani

La Leonardo non ha neanche il tempo di godersi i tre punti. Domani gli arancioneri tornano subito in campo per il turno infrasettimanale in trasferta contro il Saviatesta Mantova secondo in classifica.

